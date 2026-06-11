Bastia Umbra: i Carabinieri arrestano un 30enne responsabile di rapina all’interno di un esercizio commerciale

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato un 30enne italiano del luogo, ritenuto responsabile di rapina.

Nel dettaglio, il giovane con il volto parzialmente travisato e armato di una pistola a salve sprovvista di tappo rosso, si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale situato nella centralissima via Roma di Bastia Umbra, con l’intento di sottrarre l’incasso dal registratore di cassa.

La commessa, che si era opposta al tentativo di rapina, era riuscita a far desistere l’uomo dal suo intento, costringendolo alla fuga. Il soggetto, mentre stava uscendo dal locale, aveva minacciato con l’arma una cliente per farsi consegnare la somma contante di 40 euro, dandosi poi alla fuga per le vie retrostanti.

I Carabinieri, giunti sul posto e raccolta la descrizione dell’uomo, si sono immediatamente messi alla sua ricerca, riuscendo in breve tempo a individuarlo all’interno della propria abitazione.

A seguito di un’accurata perquisizione, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro gli indumenti indossati dal soggetto al momento della rapina nonché due pistole a salve sprovviste di tappo rosso con relativo munizionamento.

Avendo definito un solido quadro probatorio nei confronti del 30enne, i Carabinieri lo hanno arrestato per l’azione delittuosa consumata e su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, informato nel senso, lo hanno associato alla Casa Circondariale di Perugia Capanne.