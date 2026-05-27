Bastia Umbra, danneggiano il Percorso Verde: denunciati due 16enni

I Carabinieri hanno individuato e denunciato due minorenni ritenuti responsabili del danneggiamento di circa 10 metri di staccionata in legno

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria Minorile, due giovani, entrambi 16enni, ritenuti responsabili del deturpamento di un bene pubblico.

Il provvedimento è maturato all’esito della denuncia sporta dal Sindaco del Comune di Bastia Umbra, Erigo Pecci, circa un grave atto di inciviltà occorso lo scorso 12 maggio, e dal pronto intervento assicurato inizialmente dai Carabinieri di Marsciano (PG), giunti sul posto dopo la tempestiva segnalazione di due avventori che avevano assistito al danneggiamento del bene pubblico.

Nell’occasione, è stato appurato dagli operanti che erano stati danneggiati circa 10 metri di staccionata in legno, un elemento di arredo urbano posto a tutela e decoro del frequentato “Percorso Verde” cittadino.

All’esito dei conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria ed esami testimoniali, i militari hanno raccolto elementi indiziari inconfutabili che hanno portato all’individuazione dei due giovani quali autori della condotta delittuosa, per cui sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia.

L’episodio, pur circoscritto, sottolinea l’importanza cruciale della vigilanza e della collaborazione tra Istituzioni e cittadinanza.

La denuncia presentata dal primo cittadino rappresenta un elevato esempio di valore civico, essenziale per la salvaguardia del patrimonio comune, che, in sinergia con l’azione dei Carabinieri di Bastia Umbra, intervenuti con rapidità e professionalità, ribadisce la costante e incisiva presenza dell’Arma sul territorio.