Barriere architettoniche, fabbisogno di oltre 1,3 milioni per l’abbattimento

Assessore De Rebotti: “Assicurata la piena copertura per tutte le istanze ammesse al finanziamento”

Perugia, 30 aprile 2026 – La Giunta regionale dell’Umbria ha formalizzato, con l’approvazione del documento istruttorio, la determinazione del fabbisogno finanziario per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati per l’annualità 2025-2026.

Il provvedimento, proposto dall’assessore Francesco De Rebotti, si inserisce nell’ambito della storica Legge n. 13/1989, che garantisce il diritto all’accessibilità e alla qualità della vita delle persone con disabilità, attraverso degli specifici contributi statali. Per l’annualità in corso, sono stati rilevati complessivamente 374 interventi ammissibili su tutto il territorio regionale, che hanno generato un fabbisogno lordo di 1.502.948,46 euro. Grazie a un rigoroso lavoro di efficientamento contabile e all’istruttoria tecnica, la Regione ha operato una detrazione effettiva di 191.351,38 euro, attingendo dalle economie residue già presenti nei bilanci comunali. Il fabbisogno netto regionale finale approvato ammonta dunque a 1.311.597,08 euro, suddivisi come segue tra le due province:

Provincia di Perugia: 943.630,43 euro (per i 266 interventi ammessi)

Provincia di Terni: 367.966,65 euro (per gli 108 interventi ammessi)

L’adozione del principio della decurtazione fino alla concorrenza del fabbisogno di ciascun ente locale ha permesso di ottimizzare le risorse disponibili, poiché questo approccio garantisce che le amministrazioni comunali possano conservare le eventuali eccedenze residue – pari a circa 47.000 euro a livello complessivo – per far fronte a necessità future o allo scorrimento delle graduatorie interne, massimizzando l’efficacia dell’impiego del Fondo nazionale.

Con la presentazione delle istanze entro il 1° marzo e l’istruttoria tecnica comunale conclusa entro il 31 marzo, la Regione Umbria ha concluso l’iter procedurale previsto, provvedendo alla comunicazione formale del fabbisogno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine perentorio del 30 aprile.

“Con l’approvazione di questo provvedimento – spiega l’assessore De Rebotti – la Regione Umbria formalizza la richiesta al Ministero per il trasferimento dei fondi necessari, assicurando la piena copertura finanziaria per le istanze presentate e confermando la massima attenzione verso l’autonomia, l’inclusione e la qualità della vita delle persone con disabilità”.