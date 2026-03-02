Bando Servizio Civile Universale, al via le domande

I progetti hanno una durata di 12 mesi

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in data 24 febbraio 2026, ha pubblicato il bando ordinario 2026 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale (https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2026/2/bando-ordinario-2026/).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14 dell’8 aprile 2026. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di servizio di circa 25 ore settimanali da svolgere in presenza nella sede scelta in fase di presentazione della domanda.

In Umbria sono disponibili 96 posizioni.