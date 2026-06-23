Bambini e anziani insieme: si conclude il progetto tra Il Tiglio e Fontenuovo

Si conclude il progetto intergenerazionale tra il nido comunale Il Tiglio e la residenza protetta Fontenuovo



Si è svolto questa mattina, presso il nido comunale Il Tiglio, l’ultimo appuntamento del progetto intergenerazionale realizzato in collaborazione con la residenza protetta Fontenuovo, un percorso che nel corso dell’anno ha visto protagonisti bambini e anziani in una serie di dodici incontri dedicati alla condivisione di attività, esperienze ed emozioni.



L’iniziativa ha consentito di creare occasioni di incontro autentico tra generazioni diverse, favorendo relazioni significative e momenti di reciproco arricchimento. Attraverso il gioco, i laboratori, la lettura e le attività condivise, i bambini hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il patrimonio di esperienze e affetti degli anziani, mentre gli ospiti della struttura hanno potuto vivere occasioni di socialità, partecipazione e benessere.



«Progetti come questo – dichiara l’Assessora all’Istruzione Francesca Tizi – rappresentano un esempio concreto di comunità educante. I nostri nidi non sono soltanto luoghi di cura e di crescita per i bambini, ma spazi aperti al territorio, capaci di costruire relazioni e generare inclusione. L’incontro tra bambini e anziani produce benefici per entrambi: aiuta i più piccoli a sviluppare empatia e capacità relazionali e offre agli anziani occasioni preziose di partecipazione e condivisione».



«Questa esperienza dimostra quanto sia importante creare occasioni di incontro tra generazioni diverse. Bambini e anziani hanno condiviso momenti semplici ma ricchi di significato, costruendo relazioni autentiche che rappresentano un valore per tutta la comunità. Questo progetto rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio che vogliamo sviluppare a Perugia, con l’obiettivo di rendere la nostra città un punto di riferimento e capofila nelle politiche e nelle esperienze intergenerazionali. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che dimostra concretamente come la collaborazione tra servizi educativi, strutture dedicate alla terza età e realtà del territorio possa generare benessere, inclusione e crescita per tutti» dichiara il Consigliere comunale Riccardo Vescovi.



L’iniziativa si inserisce nel solco delle politiche volte a favorire il dialogo tra le generazioni e a rafforzare il ruolo educativo e sociale della comunità, temi sui quali il Consiglio comunale ha espresso particolare attenzione anche attraverso specifici atti di indirizzo.



L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento alle educatrici e a tutto il personale del nido comunale Il Tiglio, agli operatori e alla direzione della residenza protetta Fontenuovo, alle famiglie che hanno sostenuto il percorso e, soprattutto, ai bambini e agli anziani che con la loro partecipazione hanno dato significato e valore a questa esperienza.



Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione e alla realizzazione delle attività, dimostrando come la collaborazione tra servizi educativi e servizi dedicati alla terza età possa generare opportunità di crescita, inclusione e benessere per l’intera comunità. Un ringraziamento speciale va alla Croce Bianca di Perugia, che con la propria disponibilità e il costante supporto logistico ha contribuito in maniera determinante alla buona riuscita degli incontri, confermando ancora una volta il proprio prezioso ruolo al servizio della comunità.



L’Amministrazione desidera inoltre esprimere una particolare gratitudine alla volontaria assistente sociale Teresa Spataro, che ha seguito e sviluppato il progetto sotto il profilo scientifico e metodologico, contribuendo in modo significativo alla qualità e alla continuità del percorso, e all’assistente sociale Francesca Ragni per il prezioso supporto organizzativo e professionale fornito durante tutte le fasi dell’iniziativa.