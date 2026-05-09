Azione Studentesca presenta le strutture provinciali di Perugia e Terni: “Entusiasmo e partecipazione”

Si è svolta questo pomeriggio presso la sede regionale di Fratelli d’Italia Umbria, a Perugia, la conferenza stampa di presentazione delle strutture provinciali di Azione Studentesca Perugia e Azione Studentesca Terni.

All’iniziativa hanno preso parte il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e Responsabile Scuola di Fratelli d’Italia On. Paola Frassinetti, il Presidente nazionale di Azione Studentesca Riccardo Ponzio, la presidente provinciale di Azione Studentesca Perugia Lorenza Tomassini e il presidente provinciale di Azione Studentesca Terni Francesco Romano.

“Sono felice di essere stata oggi a Perugia con i ragazzi di Azione Studentesca e delle Consulte degli studenti – ha dichiarato il sottosegretario Frassinetti – e di aver riscontrato entusiasmo, competenza e voglia di impegnarsi nelle proprie scuole e nei propri territori. La scuola significa costruzione del futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e per questo il dialogo tra studenti e Ministero è fondamentale.”

“Ho trovato una comunità bella e motivata – ha aggiunto –. Fare politica a scuola significa avere dentro una forte voglia di cambiamento e di partecipazione, ed è importante che i giovani possano contribuire con idee e proposte concrete.”

“È un grande piacere essere qui a Perugia dopo mesi di lavoro intenso nei territori umbri – ha dichiarato Riccardo Ponzio –. I ragazzi stanno costruendo una realtà forte, aggregando tanti giovani e riportando entusiasmo e partecipazione nelle scuole. Un lavoro importante che merita di essere riconosciuto e che potrà dare grandi risultati anche in futuro.”

“Azione Studentesca torna protagonista nelle scuole partendo dalle radici e dai valori che ci hanno sempre contraddistinto. – ha affermato Lorenza Tomassini –. La vittoria di Alessandro Di Micco come presidente provinciale della Consulta e poi portavoce nazionale degli studenti rappresenta una soddisfazione enorme e dimostra concretamente che noi ci siamo e continueremo a esserci.”

“Stiamo portando avanti questo percorso con grande impegno – ha concluso Francesco Romano –. Vogliamo rappresentare davvero i ragazzi nelle scuole e nelle piazze, ascoltare le loro esigenze e costruire insieme obiettivi concreti per il futuro.”

La presentazione delle strutture provinciali di Perugia e Terni rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Azione Studentesca in Umbria, sempre più presente nei territori e nel mondo della scuola attraverso partecipazione, rappresentanza e confronto.