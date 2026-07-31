Avion Travel al Teatro Romano di Carsulae ad ingresso gratuito

Il concerto, nell’ambito di Suoni Controvento, è inserito nel programma di comunicazione e valorizzazione del progetto PNRR del Comune di Terni

Un nuovo appuntamento di grande valore culturale si inserisce nel percorso di comunicazione e promozione territoriale del progetto PNRR “Cesi Porta dell’Umbria e delle Meraviglie – Open Doors for Outdoor”. Domenica 9 agosto 2026, alle ore 21, la Piccola Orchestra Avion Travel sarà protagonista al Teatro Romano di Carsulae con un concerto a ingresso libero realizzato nell’ambito di Suoni Controvento, in collaborazione con il Comune di Terni.

L’iniziativa rientra nel quadro del PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” – Linea A, CUP F47B22000040004, e concorre agli obiettivi del CLP n. 45 “Comunicazione Digital Marketing”, volto a rafforzare la conoscenza del progetto, valorizzare il borgo di Cesi e promuovere il sistema territoriale integrato collegato alla città di Terni.

La scelta del Teatro Romano di Carsulae si inserisce nella narrazione di Cesi quale porta dell’Umbria e delle meraviglie: un borgo-territorio che mette in relazione storia, archeologia, paesaggio, cultura, cammini, outdoor e nuove opportunità di fruizione. Carsulae rappresenta uno dei principali attrattori storico-archeologici del territorio e contribuisce a rafforzare il racconto unitario degli interventi e dei risultati generati dal progetto PNRR.

Il concerto degli Avion Travel diventa quindi occasione di comunicazione pubblica, promozione culturale e valorizzazione turistica del territorio. Attraverso l’amplificazione garantita da Suoni Controvento e dai canali istituzionali e digitali del progetto, l’appuntamento contribuirà a far conoscere Cesi, Carsulae e il sistema di percorsi, luoghi, servizi e attrattori collegati alla strategia “Open Doors for Outdoor”.

L’appuntamento – La Piccola Orchestra Avion Travel, conosciuta come Avion Travel, porterà nel magnifico scenario di Carsulae un percorso musicale che attraversa rock, pop, new wave, cinema, teatro e tradizione musicale italiana. La formazione sarà composta da Peppe Servillo alla voce, Peppe D’Argenzio al sax, Flavio D’Ancona alle tastiere, Duilio Galioto al piano e tastiere, Ferruccio Spinetti al contrabbasso e Mimi Ciaramella alla batteria.

Nati a Caserta nel 1980, gli Avion Travel hanno segnato una pagina importante della musica italiana, dal successo nella sezione rock del Festival di Sanremo del 1987 con “Sorpassando” alla vittoria sanremese del 2000 con “Sentimento”, passando per album, spettacoli e collaborazioni che hanno unito canzone d’autore, teatro, cinema e ricerca musicale.

Suoni Controvento e il territorio – Suoni Controvento è il festival itinerante di arti performative che attraversa l’Umbria valorizzando luoghi, paesaggi e comunità. L’edizione 2026 coinvolge numerosi comuni umbri e conferma la vocazione della manifestazione a connettere musica, patrimonio culturale, cammini, ambiente e turismo sostenibile. L’inserimento dell’appuntamento di Carsulae nel programma del festival consente di ampliare il pubblico raggiunto dalle azioni di comunicazione del progetto “Cesi Porta dell’Umbria e delle Meraviglie”, favorendo la diffusione del messaggio istituzionale presso cittadini, visitatori, operatori culturali e turistici e comunità interessate alla fruizione del territorio.

Sito ufficiale del progetto: www.cesiportadellumbria.it

Informazioni e programma

Suoni Controvento: www.suonicontrovento.com