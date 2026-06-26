Avigliano Umbro, oltre un milione per la frana sulla Sp 37

È di oltre 1 milione di euro l’importo complessivo dei lavori che la Provincia avvierà lunedì prossimo, 29 giugno, nel comune di Avigliano Umbro. L’intervento riguarderà il consolidamento della frana sulla Sp 37 nei pressi del bivio per la frazione di Sismano, nelle vicinanze del cimitero comunale di Dunarobba.

Gli interventi sono finanziati con fondi ministeriali e consistono nella realizzazione di pali di consolidamento e nella creazione di un nuovo rilevato in terra armata fondato su una platea di pali. A questo intervento seguirà poi il ripristino della sede carrabile, e in particolare della corsia interessata dalla frana, con una nuova fondazione stradale.

I lavori interesseranno anche l’installazione di una nuova barriera stradale di protezione per garantire la sicurezza, al posto del new jersey collocato dalla Provincia a seguito di un precedente incidente che aveva danneggiato le barriere esistenti. Seguirà quindi il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.