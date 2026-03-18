Avigliano Umbro, nasce il Consiglio dei giovani

“Sono certo che l’entusiasmo dei ragazzi delle scuole medie contagerà tutta l’amministrazione”, ha dichiarato il vice Sindaco Riccardo Marcelli

Si è insediato oggi, 18 marzo, per la prima volta ad Avigliano Umbro, il Consiglio dei giovani. Approvata all’unanimità, la sua costituzione, riferisce l’amministrazione comunale, è un passo importante “per dare spazio alle nuove generazioni, coinvolgerle nelle scelte e farle partecipare in modo concreto alla vita della comunità”.

“Sono certo che l’entusiasmo dei ragazzi delle scuole medie contagerà tutta l’amministrazione”, ha dichiarato il vice Sindaco Riccardo Marcelli, salutando i componenti del nuovo organismo.

“Questo – ha aggiunto Marcelli – sarà un luogo dove i ragazzi potranno portare idee, proposte e punti di vista, contribuendo a costruire il futuro del nostro territorio. Lo avevamo scritto nel programma elettorale e oggi il Consiglio comunale fa una scelta chiara: investire sui giovani e renderli protagonisti”.

Marcelli ha rivolto poi un ringraziamento all’Istituto Comprensivo di Montecastrilli e alle docenti per la collaborazione avviata. Un grazie lo ha rivolto anche a tutta l’amministrazione e a Luca Longhi in qualità di delegato alla scuola “per aver costruito con me questo percorso”.