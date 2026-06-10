AURI, avanzo da oltre 2,3 milioni di euro

L’Assemblea dei sindaci dell’AURI, nei giorni scorsi, ha approvato il Rendiconto della gestione per l’anno 2025, che si chiude con un avanzo disponibile di 2.319.000 euro. Si tratta di un risultato particolarmente significativo che conferma la solidità della gestione dell’Ente e la capacità di programmare e utilizzare le risorse pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

L’azione amministrativa dell’AURI è ispirata a principi di buona gestione e di economicità, nel pieno rispetto delle risorse pubbliche affidate e degli interessi delle comunità servite, l’avanzo registrato rappresenta pertanto il risultato di una gestione attenta e responsabile, orientata alla sostenibilità finanziaria e alla realizzazione degli obiettivi istituzionali.

L’importante disponibilità finanziaria derivante dall’avanzo di amministrazione sarà ora destinata a nuove progettualità di interesse strategico per il territorio che saranno condivise in sede di Assemblea, con particolare attenzione alla valorizzazione ambientale, turistica e infrastrutturale.

Tra gli interventi che l’AURI intende sostenere figura il rifinanziamento del bando dedicato al recupero e al restauro degli antichi fontanili, preziose testimonianze del patrimonio storico e culturale locale, disseminate lungo i cammini e i percorsi turistici della regione. Un’iniziativa che contribuisce a integrare e qualificare ulteriormente l’offerta turistica e ambientale del territorio, favorendo al contempo la tutela delle tradizioni e delle risorse idriche. L’Ente prevede inoltre di destinare risorse all’ampliamento della rete delle fontanelle pubbliche di acqua, con l’obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini, promuovere comportamenti sostenibili e valorizzare ulteriormente il patrimonio ambientale locale.

L’approvazione del Rendiconto 2025 conferma il percorso di consolidamento e di crescita intrapreso dall’AURI e rappresenta un’importante opportunità per trasformare le risorse disponibili in investimenti concreti e duraturi a beneficio delle comunità locali e dello sviluppo sostenibile del territorio. Al tempo stesso il Rendiconto costituisce uno strumento fondamentale di trasparenza e accountability attraverso il quale l’AURI rende conto a cittadini, amministrazioni e stakeholder dei risultati conseguiti, delle risorse impiegate, delle attività svolte e del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buona amministrazione.

«Il risultato approvato oggi rappresenta motivo di soddisfazione per tutta l’Autorità e conferma la solidità del percorso intrapreso negli ultimi anni – dichiara il presidente dell’AURI dott. Andrea Sisti – L’avanzo di amministrazione non è un traguardo fine a sé stesso, ma una risorsa che intendiamo reinvestire in progetti capaci di generare valore per le comunità umbre e di rafforzare le attività che rientrano nella missione dell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico. Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro quotidiano, competente e responsabile di tutto il personale dell’AURI, che desidero ringraziare sinceramente per la professionalità, la dedizione e il senso delle istituzioni dimostrati. Dietro ai numeri del rendiconto c’è un impegno costante nella programmazione, nel controllo e nel supporto ai territori, finalizzato a garantire servizi sempre più efficienti e sostenibili».

«Siamo consapevoli che le sfide che ci attendono sono ancora molte: dalla tutela e valorizzazione della risorsa idrica, al miglioramento continuo del ciclo integrato dei rifiuti, fino alla necessità di accompagnare i territori nei percorsi di innovazione e sostenibilità ambientale. Per questo continueremo a lavorare con determinazione, in stretta collaborazione con i Comuni e con tutti i soggetti coinvolti, affinché ogni risorsa disponibile possa tradursi in interventi concreti, servizi migliori e nuove opportunità di sviluppo per l’Umbria».