Attività dell’Arma: dieci persone deferite in s.l. per vari reati

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti nella Provincia, nelle ultime settimane, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, dieci persone sono state deferite in s.l. per vari reati.

Ad Acquasparta, militari della locale Stazione hanno deferito per guida sotto l’influenza di stupefacenti, con contestuale ritiro della patente, un 59enne che, controllato nel pomeriggio del 30 maggio scorso lungo la S.P. 22 Carsulana, dopo esser risultato positivo al test salivare preliminare, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di secondo livello.

Nell’amerino-narnese, invece, tra il 27 maggio e l’1 giugno scorsi, i militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm hanno deferito in s.l.:

per guida in stato di ebbrezza un 24enne residente nel perugino ed un 36enne della zona, entrambi fermati lungo la via Flaminia, nel Comune di Narni e sottoposti a controllo mediante etilometro, che sono risultati avere il primo un tasso alcolico quasi quattro volte superiore ai limiti di legge ed il secondo quasi tre volte;

il più giovane è stato anche segnalato amministrativamente poiché risultato sprovvisto della patente di guida e nei suoi confronti è scattato il sequestro del veicolo ai fini della confisca mentre al secondo è stata ritirata la patente;

per guida sotto l’influenza di stupefacenti un 47enne residente nel perugino che, fermato al volante di un’utilitaria ed apparso in evidente stato di alterazione, si è tuttavia rifiutato di sottoporsi al drug-test; nei suoi confronti è scattato sia il ritiro della patente che il sequestro del veicolo ai fini della confisca;

inoltre, personale della Stazione di Giove, nella notte tra il 31 maggio e l’1 giugno, ha denunciato in s.l. per resistenza, minaccia ed oltraggio a P.U. una 42enne residente nel pisano: nella circostanza la pattuglia dell’Arma è intervenuta, unitamente a personale sanitario, presso la stazione ferroviaria di Attigliano dove era stata segnalata una donna in evidente stato di alterazione che camminava lungo i binari; durante le fasi del controllo, propedeutico all’attuazione di un TSO, necessario proprio per le sue condizioni psico-fisiche, la 42enne ingiuriava e minacciava gli operanti, cagionando ad entrambi i militari lievi escoriazioni nel tentativo di sottrarsi al necessario contenimento. Per lei è scattata anche la sanzione amministrativa per ubriachezza.

Nell’orvietano, infine:

nel mese di maggio militari dell’Aliquota Radiomobile del Norm hanno deferito in s.l. per guida in stato di ebbrezza, rispettivamente, un 27enne residente nel reatino sorpreso alla guida, ad Orvieto, con un tasso alcolico quasi due volte superiore ai limiti di legge ed una 30enne statunitense, domiciliata nel viterbese, coinvolta in un sinistro autonomo senza conseguenze a Castel Giorgio e risultata avere un tasso alcolico oltre tre volte superiore al consentito; per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida;

l’1 giugno scorso, militari dello stesso Reparto hanno deferito in s.l.: per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti un 22enne residente nel ternano che, dopo aver provocato un sinistro stradale lungo la S.R. 79, trasportato presso l’ospedale orvietano e sottoposto ad accertamenti specifici, è risultato aver assunto stupefacenti e con un tasso alcolico oltre due volte superiore ai limiti di legge; nei suoi confronti è scattato sia il fermo amministrativo del veicolo che il ritiro della patente di guida; per omissione di soccorso stradale, con contestuale ritiro della patente di guida, un 39enne residente nel comprensorio che, dopo aver provocato un sinistro stradale lungo la S.P. 99, a seguito del quale la conducente dell’altro veicolo coinvolto aveva riportato lesioni, pur fermandosi nell’immediatezza, si era poi allontanato senza attendere l’arrivo delle FF.PP.;

il 28 maggio u.s., personale della Stazione di Fabro ha deferito in s.l. un 51enne residente nel senese per interruzione di pubblico servizio, procurato allarme, minaccia aggravata e inosservanza del f.v.o.; nel pomeriggio l’uomo, già sottoposto a divieto di ritorno nel Comune, aveva chiamato il NUE 112 per avvisare che si stava recando dalla propria madre, residente nel comprensorio, per ucciderla. Immediatamente un equipaggio in circuito ha raggiunto l’abitazione della donna per metterla in sicurezza mentre altre pattuglie si sono poste alla ricerca dell’uomo, rintracciandolo presso la locale stazione ferroviaria: condotto in caserma, nei suoi confronti sono scattate diverse denunce e l’immediato rimpatrio nella provincia di residenza;

infine, nella mattinata del 26 maggio, personale della Stazione di Allerona ha sanzionato amministrativamente per guida con patente scaduta un 71enne coinvolto in un autonomo sinistro stradale, nel territorio di Ficulle, a bordo del proprio motociclo a tre ruote, risultato peraltro sprovvisto di copertura assicurativa; nei confronti dell’uomo è scattato sia il ritiro della patente che il sequestro amministrativo del mezzo.

I procedimenti penali sono nella fase del giudizio di primo grado e gli imputati non possono essere considerati colpevoli prima della condanna definitiva.