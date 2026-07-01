Attigliano, in auto con 19 dosi di cocaina: arrestata una donna

La perquisizione è stata estesa all’abitazione: sequestrati contanti e materiale per confezionare lo stupefacente

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Amelia, in collaborazione con personale della Stazione di Giove, hanno tratto in arresto una donna straniera per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, una pattuglia impegnata in un posto di controllo nel centro abitato di Attigliano ha fermato una vettura condotta da una donna di mezza età: il suo atteggiamento visibilmente nervoso ed insofferente ha indotto gli operanti ad approfondire le verifiche, procedendo ad una perquisizione veicolare e personale, nel corso della quale sono state rinvenute 19 dosi di cocaina, del peso di poco più di 13 grammi; l’attività è stata poi estesa al domicilio della straniera, dove sono stati rinvenuti materiale idoneo al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 275,00 €, ritenuta presumibile provento dell’attività illecita, il tutto posto in sequestro. Per la donna è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata per il giorno successivo, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g..

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l’imputata non può essere considerata colpevole prima della condanna definitiva.