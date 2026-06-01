Al Sacro Convento una settimana di formazione e confronto per studenti e giovani professionisti con sette università italiane.

Dal 31 agosto al 6 settembre 2026, Assisi torna a essere luogo di incontro, studio e confronto per una nuova edizione di Percorsi Assisi, la Summer School promossa dal Sacro Convento di San Francesco in collaborazione con 7 Università Italiane – Università degli Studi di Napoli Federico II, Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi dell’Aquila, Università di Parma, Università Politecnica delle Marche, Politecnico di Milano.

Per una settimana, studenti universitari e giovani professionisti under 35 provenienti da diversi ambiti disciplinari potranno vivere ad Assisi un’esperienza formativa fatta di studio, dialogo e relazioni autentiche.

Il tema dell’edizione 2026 – “Il futuro del lavoro è oggi. Persone, innovazione e responsabilità” – guiderà un percorso interdisciplinare dedicato alle grandi trasformazioni del lavoro contemporaneo. Un’occasione per interrogarsi su come cambiano professioni, competenze e responsabilità, mettendo in dialogo antropologia, economia, etica, tecnologia e intelligenza artificiale.

Il programma alternerà lezioni, seminari, workshop e attività di gruppo, con la partecipazione di docenti universitari, tutor ed esperti. Accanto ai momenti di studio, i partecipanti vivranno visite sul territorio, incontri culturali e occasioni di confronto informale, in un’esperienza che unisce la riflessione accademica alla dimensione umana e relazionale.

Nel panorama delle Summer School universitarie, Percorsi Assisi è un’esperienza unica nel suo genere: non solo un ciclo di lezioni, ma uno spazio di incontro tra persone, idee ed ambiti di studio differenti. Un contesto in cui il sapere si costruisce insieme, attraverso il dialogo orizzontale, l’ascolto e il confronto, ispirati da un umanesimo fraterno e solidale.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 20 giugno 2026.

Per candidarsi sarà necessario inviare il proprio CV ed una lettera motivazionale, secondo le modalità indicate nel bando che sarà pubblicato sul sito ufficiale.

Al termine della Summer School sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni: www.percorsiassisi.it