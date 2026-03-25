Assisi, tentate truffe in diverse gioiellerie: denunciato un uomo

Si tratta di un cittadino italiano classe 1997

All’esito di un mirato servizio di polizia giudiziaria, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un uomo, cittadino italiano- classe 1997, per il reato di tentata truffa ai danni di diverse gioiellerie del centro di Assisi.

L’attività è iniziata a seguito di numerose segnalazioni da parte di commercianti del centro storico preoccupati per la presenza di un uomo sospetto che proponeva l’acquisto di gioielli tramite bonifico istantaneo, pagamento che, in realtà, non veniva poi effettuato.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, che già in precedenza avevano avuto a che fare con simili dinamiche criminose, hanno rintracciato l’uomo sabato scorso mentre tentava di acquistare una collana in una gioielleria. Insospettita dall’atteggiamento dell’uomo, la commessa ha però rifiutato la vendita.

A quel punto, il 28enne si è recato presso un’altra gioielleria dove ha chiesto alla commessa di poter acquistare una catenina pagando il corrispettivo con la medesima modalità di pagamento, tramite dispositivo mobile. Anche in questo caso, la commessa, insospettitasi, ha rifiutato la modalità di pagamento.

Dopo aver constatato che si trattava dello stesso individuo segnalato nei giorni precedenti, gli agenti sono intervenuti procedendo all’identificazione: l’uomo è risultato già noto alle Forze di Polizia per precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio, tra cui truffa e sostituzione di persona.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata truffa.

Infine, è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’emissione, nei confronti del 28enne, del foglio di via obbligatorio da parte del Questore di Perugia, con annesso divieto di fare ritorno nel Comune di Assisi.