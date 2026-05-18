Assisi si illumina di viola per la Giornata mondiale delle MICI

La Torre del Popolo accesa per sensibilizzare su morbo di Crohn e colite ulcerosa

In occasione della “Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino” (MICI), la Torre del Popolo di Assisi s’illuminerà di viola il 19 maggio 2026 per accendere l’attenzione su ricerca e cura di questo tipo di patologie. L’Amministrazione comunale ha, infatti, aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa da M.I.Cro.Italia Odv, associazione nata per favorire la prevenzione e la conoscenza di queste malattie come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa, spesso silenti e invalidanti.