Assisi, rubato il pulmino dell’associazione TMA “Prendimi per mano”: parte la raccolta fondi per ricomprarlo

Un furto che rischia di avere pesanti ripercussioni sulle attività rivolte a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Nella notte tra il 26 ed il 27 Aprile è stato rubato il pulmino dell’associazione “TMA Prendimi per mano Umbria”, un Fiat Ducato a nove posti, utilizzato per il trasporto degli utenti alle attività riabilitative, educative e psico-pedagogiche promosse dall’associazione.

Il mezzo, donato due anni fa da una fondazione umbra e mantenuto grazie all’impegno dell’associazione, si trovava nell’area di Santa Maria degli Angeli, nel parcheggio Bella Napoli, quando è avvenuto il furto. L’associazione ha immediatamente lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni utili o dovesse avvistare il veicolo, targato FL295SN, contatti le forze dell’ordine o i responsabili dell’organizzazione.

Il pulmino rappresentava uno strumento fondamentale per consentire a bambini e ragazzi di partecipare alle terapie e alle attività educative. Il furto rischia infatti di compromettere numerosi progetti portati avanti dall’associazione, che opera sul territorio dal 2012 e segue attualmente 145 famiglie, per un totale di 210 iscritti.

Tra le iniziative promosse figurano la Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Maietta, attività educative e di integrazione, uscite psico-educative sul territorio, centri estivi inclusivi, soggiorni dedicati alle famiglie, percorsi di sostegno psicologico e attività serali rivolte agli adolescenti e ai giovani con disturbi del neurosviluppo.

Non era solo un mezzo di trasporto, ma uno strumento fondamentale per garantire inclusione e continuità, in quanto gran parte delle attività si svolge a Collepepe, ed il pulmino è essenziale per garantire ai ragazzi la partecipazione alle attività ed alle famiglie un problema in meno perché evitano di fare il viaggio.

Per ora sono riusciti ad organizzarsi con mezzi alternativi, soprattutto degli operatori.

Ma ora che è iniziato il centro estivo ci sarà un ulteriore problema perché per otto settimane fra giugno e settembre, l’associazione offre un servizio molto importante che permette ai ragazzi di svolgere attività estive volte ad integrare bambini/ragazzi normodotati e non. Sono previste anche uscite lontane, ad esempio al mare, al parco di Viterbo, rafting in Valnerina, grotte di Frasassi ed, ovviamente, il trasporto con il pulmino è essenziale.

“Ci hanno rubato il pulmino. Non era solo un mezzo, ma quello che permetteva a tanti bambini e ragazzi autistici di muoversi, uscire, partecipare, vivere”, spiegano dall’associazione. “Venendo meno questo mezzo i nostri utenti subiscono un danno importante perché, senza un’alternativa, non potranno prendere parte ai progetti e alle attività che offriamo”.

Per far fronte all’emergenza, TMA “Prendimi per mano” ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con l’obiettivo di raccogliere 30 mila euro necessari all’acquisto di un nuovo mezzo da nove posti. Grazie alle donazioni sono già stati raccolti circa 16.000,00 euro.

L’associazione chiede quindi il sostegno della comunità per poter riprendere al più presto tutte le attività e garantire ai propri utenti la continuità dei percorsi educativi, riabilitativi e di inclusione sociale.

Per chi volesse sostenere l’associazione TMA Prendimi per Mano ASD-APS e contribuire all’acquisto di un nuovo pulmino necessario per garantire il trasporto degli utenti alle attività educative e riabilitative, è possibile effettuare una donazione tramite la raccolta fondi attivata online oppure contattare l’associazione all’indirizzo email tmaprendimipermano@gmail.com .

Le donazioni possono essere effettuate anche tramite bonifico bancario sul conto intestato all’associazione TMA Prendimi per Mano ASD-APS, IBAN: IT57T0200838422000105459480 – C.F.: 03259030546

Andra Diana Ilascu