Assisi, open day nei nuovi asili nido comunali

Porte aperte nelle strutture di Rivotorto, Petrignano e Castelnuovo

Open day per i tre nuovi asili nido comunali di Assisi, che dal 20 al 22 maggio 2026, sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.00, apriranno le porte a genitori e famiglie per far conoscere spazi educativi, personale e laboratori. La cooperativa sociale Aldia, che li gestisce, ha previsto il seguente calendario: Nido d’infanzia di Rivotorto (via della Pace 1/b) il 20 maggio; Nido d’infanzia di Petrignano (via Decio Costanzi 12) il 21 maggio; Nido d’infanzia di Castelnuovo (via San Girolamo 2) il 22 maggio. Educatori, operatori e coordinatori illustreranno servizi, attività formative, ludiche e creative, laboratori didattici e opportunità per bimbi e famiglie all’interno delle tre strutture, aperte a novembre 2025. Per informazioni, è possibile contattare i seguenti recapiti: 329 7996457; silvia.moretti@aldia.it.

Si ricorda che sono aperte fino al 31 maggio prossimo le iscrizioni agli asili nido comunali d’infanzia di Assisi, per l’anno educativo 2026-2027. Le realtà sono quattro in tutto, includendo anche il nido d’infanzia “Maria Luisa Cimino – Crescere insieme”, attivo a Santa Maria degli Angeli dal 2021. Il servizio è rivolto a bimbi di età compresa fra 3 mesi e 3 anni.

Le domande vanno presentate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente link:

https://www.comune.assisi.pg.it/servizi/educazione_e_formazione/servizio_25.html.

Le istanze vanno firmate da entrambi i genitori, corredate da copia dei documenti d’identità di quest’ultimi e di eventuale attestazione ISEE 2026. Vanno inviate a mezzo PEC, all’indirizzo comune.assisi@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 23.59 del 31 maggio 2026, indicando nell’oggetto “Domanda asilo nido comunale: nome e cognome del bambino”. È possibile effettuare l’invio all’indirizzo PEC del Comune anche attraverso la mail ordinaria, assicurandosi di ricevere il numero di protocollo relativo alla domanda inviata. Le istanze possono essere consegnate anche a mano, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Assisi, negli orari di apertura al pubblico, in tal caso entro e non oltre le ore 13:00 del 29 maggio 2026.

Per eventuali informazioni, è possibile contattare il servizio Scuola e Politiche per lo sport del Comune: scuola@comune.assisi.pg.it; 075 8138626 – 651- 627.