Assisi, occupano abusivamente un casolare: denunciati due stranieri

Uno di loro aveva recentemente danneggiato un bar

Negli scorsi giorni, in continuità con gli interventi già effettuati nei mesi scorsi, il personale della Polizia di Stato di Assisi, coadiuvato dalla Polizia Municipale di Assisi, ha denunciato due cittadini stranieri per il reato di occupazione abusiva di edifici.

Nello specifico, a seguito di segnalazione effettuata da alcuni cittadini, gli agenti sono intervenuti in un immobile privato, situato ad Assisi, il quale risultava essere occupato abusivamente da alcuni cittadini stranieri.

Giunti sul posto, una volta fatto accesso all’interno dello stabile, i poliziotti hanno trovato i due soggetti, entrambi extracomunitari, che avevano fatto del casolare abbandonato la loro stabile dimora.

I due uomini, in seguito identificati per un cittadino marocchino classe 1974 e un cittadino gambiano classe 1998, entrambi regolari sul territorio Nazionale ma con precedenti di polizia, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di occupazione abusiva di immobile ai sensi dell’art 633 c.p.

Per i due soggetti, uno dei quali già denunciato qualche giorno prima per aver danneggiato la vetrina di un bar della zona, è scattata anche la misura di prevenzione di divieto di ritorno nel Comune di Assisi.

Al termine delle attività di rito, i due soggetti si sono allontanati spontaneamente dallo stabile.