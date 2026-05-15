Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento

Intorno alle ore 14.30 di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Assisi sono intervenuti in via Ada Negri ad Assisi per un incendio sviluppatosi all’interno di una villetta.

Le fiamme, probabilmente riconducibili a un corto circuito o a un guasto di natura elettrica, hanno interessato il piano terra dell’abitazione, in particolare un disimpegno posto sul retro della cucina.

Sul posto sono tempestivamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area. A seguito delle operazioni, è stata disposta l’inagibilità dell’alloggio situato al piano terra.

È intervenuta anche un’ambulanza del 118 per accertare le condizioni di salute della signora che occupa l’immobile. Per precauzione, è stata emessa la diffida all’utilizzo dell’intero piano terra della villetta.

Non si registrano altre persone coinvolte. Le cause precise dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.