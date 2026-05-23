Assisi inaugura l’Ambasciata dell’umiltà e della bellezza: firmato protocollo d’intesa

Istituzioni civili, magistratura, avvocatura, forze dell’ordine, mondo ecclesiale e scuole insieme nella città di San Francesco per una giornata dedicata ai giovani, alla memoria delle vittime delle mafie, alla promozione della cultura della legalità e della dignità umana. Sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Assisi e il Parlamento della Legalità Internazionale per la realizzazione di percorsi educativi e sociali fondati sui valori della pace e della giustizia.

Si è tenuto ieri nella sala della Conciliazione del Palazzo Comunale l’atteso “Incontro culturale nella città di Francesco. Con i giovani sul sentiero della pace per una cultura di legalità”, promosso dal Parlamento della Legalità Internazionale E.T.S. e dalla “Pontificia Academia Theologica”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Assisi. Nel cuore della città simbolo universale del dialogo è stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’Intesa culturale tra il Comune di Assisi e il Parlamento della Legalità Internazionale, finalizzato alla promozione di iniziative orientate alla diffusione della legalità, della giustizia sociale, della tutela dei diritti umani, dell’inclusione e del rispetto dell’ambiente. L’intesa è stata siglata dal Sindaco di Assisi Valter Stoppini e dal Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale Nicolò Mannino.

A suggellare simbolicamente questo percorso è stata anche l’inaugurazione dell’“Ambasciata dell’Umiltà e della Bellezza”, luogo ideale e morale che Assisi consegna alla comunità nazionale e internazionale quale presidio permanente di dialogo, fraternità, educazione e promozione dei valori francescani. Nel suo intervento istituzionale, il Sindaco Valter Stoppini ha richiamato il significato profondo della giornata, collocata alla vigilia del 34° anniversario della Strage di Capaci:

“Assisi, per la sua storia e per il messaggio universale di San Francesco, è custode dei valori che il Parlamento della Legalità ci propone di abbracciare, ovvero l’umiltà e la bellezza”, ha dichiarato il primo cittadino. “Il mio pensiero va immediatamente a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo. Va a Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro”.

Il Sindaco ha inoltre ricordato con particolare emozione i quarant’anni trascorsi nella Polizia di Stato prima dell’impegno amministrativo: “Per chi, come me, ha vissuto quella stagione e

ha fatto della Polizia la propria famiglia, ricordare Capaci e via D’Amelio significa toccare una ferita mai rimarginata. Oggi guardo ai giovani qui presenti e confido nella loro capacità di riempire di significato ciò che Assisi è chiamata a essere, un’Ambasciata di Umiltà e Bellezza”.

Di altissimo profilo culturale e spirituale l’intervento di Sua Eccellenza Mons. Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, Città del Vaticano, che ha offerto una profonda lectio magistralis sul significato umano ed etico della legalità.

“Dobbiamo proporre ai nostri giovani i valori dell’umiltà e della bellezza”, ha affermato Mons. Staglianò. “Esiste una bellezza vera, quella del cuore, capace di salvare il mondo. Il mondo si salva se viviamo di affetto, amicizia e amore, non con sentimenti di odio o di potere e dominio sugli altri”.

Attraversando con straordinaria capacità divulgativa temi che hanno spaziato dall’astrofisica alla filosofia, dalla musica al diritto, il Presidente della Pontificia Accademia di Teologia ha indicato nella “luce” la metafora più autentica della legalità: “La luce non la vediamo direttamente, ma ci permette di vedere ogni cosa. Così è la legalità, che oltre a essere norma o regola, è anche sfondo etico che consente all’uomo di riconoscere dignità, pace, diritti e bene comune”.

Particolarmente significativa anche la testimonianza del Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale Nicolò Mannino, reduce dal Festival della Legalità e della Gioia che nei giorni scorsi ha coinvolto oltre mille studenti al Teatro Politeama di Palermo.

“Oggi si realizza un sogno”, ha dichiarato Mannino. “Abbiamo un grande debito verso coloro che hanno sacrificato la vita per lo Stato e per la giustizia. Non chiamo quegli uomini ‘la scorta’, perché avevano un nome e un cognome. Non sono fuggiti. Sono rimasti per amore”.

Nel corso della manifestazione, Mannino ha inoltre conferito a Claudio Ricci, Vice Presidente Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO presso il Ministero degli Affari Esteri, l’“Oscar dell’Alba e della Bellezza”, riconoscimento assegnato per il contributo culturale e istituzionale offerto ai valori della legalità e del dialogo. “Chi parla

con alta professionalità e cuore, arriva all’anima”, ha sottolineato il Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale. Particolarmente apprezzato il messaggio di Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, già Capo della Polizia di Stato, e Presidente Onorario aggiunto del Parlamento della Legalità Internazionale. Alla giornata, introdotta e moderata dall’Avvocato Maria Rosaria Ferraro, collaboratrice di Presidenza del

Parlamento della Legalità Internazionale, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni civili, della magistratura, dell’avvocatura, delle forze dell’ordine, del mondo scolastico e delle professioni, tra cui la Vicesindaca di Assisi Veronica Cavallucci, l’Assessore Scilla Cavanna, i Consiglieri comunali Nico Perini e Marta Brozzi, il Sindaco di Torre San Patrizio Luca Leoni, il Sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia, e il Sindaco dei piccoli del Comune di San Giuseppe Jato Francesco Liuzza, la Dott.ssa Maura Nicolina Perrotta, Vice Prefetto della Città di Perugia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia Dott. Flaminio Monteleone, la Presidente facente funzione del Tribunale per i Minorenni di Perugia Dott.ssa Giuseppina Arcella, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Perugia Dott. Mario Formisano, l’Avvocata Francesca Brutti, Presidente Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, gli Avvocati Michela Biancalana e Alessandro Giglioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, il Mar. Ca. Stefano Pierdomenico, Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Assisi, la Dott.ssa Francesca Di Luca della Polizia di Stato, il Dott. Simone Spaccino, Comandante della Stazione Carabinieri di Tuoro, il Dott. Giovanni Lovaio, Presidente FVM Umbria, e la Dott.ssa Antonella Leo, Dirigente medico veterinario USL Umbria 2. La cerimonia si è conclusa con l’inaugurazione della targa marmorea dell’“Ambasciata dell’Umiltà e della Bellezza”, donata al Comune di Assisi dalla Dott.ssa Simona Feraudo, Restauratrice di opere sacre. La progettazione e realizzazione della stessa è stata curata dell’Architetto Francesco Cingolani al quale è stato conferito un attestato di merito, ritirato dalla sorella nonché socio onorario Ing. Isabella Cingolani. La targa è segno tangibile di un’alleanza culturale e istituzionale che pone Assisi al centro di un percorso nazionale e internazionale di educazione alla legalità, al dialogo, alla pace e alla dignità della persona.