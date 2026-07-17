Assisi: arresto in flagranza per ipotesi di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale

Il personale della Polizia di Stato di Assisi, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di un uomo di 32 anni per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, durante il pattugliamento cittadino, gli agenti hanno proceduto a fermare un veicolo: nel corso delle verifiche, il conducente ha tenuto una condotta non collaborativa per poi scendere dal mezzo, dove sono stati rinvenuti sul terreno alcuni involucri di cellophane danneggiati.

A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possessi di ulteriori tre involucri contenenti sostanza polverosa che, ai successivi accertamenti tecnici, è risultata essere cocaina, unitamente alla somma di 120 euro in contanti.

Per questi motivi, al termine degli atti di rito, è stato tratto in arresto e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza fino alla direttissima nell’ambito della quale il Giudice ha convalidato l’arresto.