I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi (PG) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne albanese, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio i militari, nell’ambito di mirati servizi predisposti al fine di prevenire e contrastare i reati in materia di stupefacenti, hanno fermato il giovane alla guida di un’autovettura, risultata poi essere a noleggio.

L’atteggiamento nervoso del conducente ha insospettito i Carabinieri, che hanno quindi proceduto a una perquisizione personale e veicolare.

L’operazione ha permesso di rinvenire nella disponibilità del giovane 45 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 40 g, un involucro di hashish, di circa 1 g, nonché la somma in contanti di euro 770, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’illecita attività di spaccio.

Sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, il 28enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa della celebrazione del rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo eseguito dai Carabinieri.