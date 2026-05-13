Assisi, al via le iscrizioni per i centri estivi

Attività educative, piscina e uscite sul territorio per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni

Tutto pronto ad Assisi per i centri estivi educativi e ricreativi per minori, promossi dal Comune per l’estate 2026. L’iniziativa – intitolata “Giocamondo” – è in programma dal 29 giugno al 24 luglio prossimi, con base nei locali della scuola “G. Alessi”, a Santa Maria degli Angeli. Il servizio è rivolto a bambini e ragazzi fra 3 e 6 anni e fra 7 e 12 anni, organizzati in vari gruppi. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, gestito da operatori qualificati. Sono previste attività laboratoriali, piscina e uscite alla scoperta del territorio. Per minori con eventuale disabilità certificata, verrà fornita assistenza specialistica personale.

“Offriamo un servizio importante – sottolineano il sindaco Valter Stoppini e l’assessore alle politiche sociali Francesca Corazzi – che risponde concretamente ai bisogni delle famiglie, offrendo durante l’estate uno spazio educativo sicuro, accogliente, qualificato e inclusivo. Per i bambini e ragazzi, un’opportunità di crescita e socializzazione, che stimola creatività, autonomia e cooperazione. Quest’anno, per la prima volta dopo il Covid, tornano anche i corsi in piscina e le uscite sul territorio”.

Le iscrizioni in presenza verranno raccolte il 15 e 16 maggio prossimi, presso il Laboratorio Archimede, in via Patrono d’Italia 66, a Santa Maria degli Angeli. Oppure potranno essere fatte online al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCkL7BSiHKbOjoz6-XOsCKWvg4NvOj2cPF471fm5SFWh9zRA/viewform . Resteranno aperte fino ad esaurimento posti disponibili. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 335 1027644 – 329 2203806.

Il costo previsto è di 50 euro a settimana per utente, il pagamento delle quote dovrà avvenire tramite sistema PagoPa, accedendo al sito del Comune di Assisi, al seguente indirizzo: https://www.comune.assisi.pg.it/servizi-ai/pagamenti-online/ e selezionando la voce “Centri Estivi e Centri Gioco”. Il gestore del servizio, al momento dell’iscrizione, fornirà tutte le indicazioni e il supporto necessari al fine di agevolare gli utenti