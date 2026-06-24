Assemblea Legislativa: aula convocata per il 25 giugno

L’Aula di Palazzo Cesaroni si riunirà domani, giovedì 25 giugno, alle ore 10.30. I lavori, che prevedono la discussione di interrogazioni a risposta immediata (question time), proposte di risoluzione, mozioni ed atti da sottoporsi all’Assemblea ai fini del solo esame, potranno essere seguiti in diretta su Youtube, mentre il resoconto della seduta verrà pubblicato dall’Ufficio stampa sul sito istituzionale Alumbria.it.
Question time (interrogazioni a risposta immediata)
“Bandi pubblicati in seguito ad atti di Giunta approvati nel 2025 relativamente al Fesr e indicazione delle delibere con cui sono state attivate le risorse Fesr nel 2025” – Interroga il consigliere Paola Agabiti (FdI), risponde l’assessore Francesco De Rebotti
“Dati Agenas sulle liste di attesa, condizioni ereditate e risultati conseguiti dalla Regione Umbria” – Interroga la consigliera Letizia Michelini (Pd), risponde la presidente Stefania Proietti
“Esclusione dei piccoli comuni umbri dall’avviso nazionale ‘Sport e periferie 2026’ e iniziative regionali a sostegno delle aree interne” – Interroga il consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc), risponde l’assessore Simona Meloni
“Aggiornamento sul percorso di attivazione del pronto soccorso pediatrico presso l’Azienda ospedaliera di Perugia” – Interroga il consigliere Cristian Betti (Pd), risponde la presidente Stefania Proietti
“Verifica dell’utilizzo dell’elisoccorso regionale Nibbio fuori dal territorio umbro” – Interroga il consigliere Enrico Melasecche (Lega), risponde la presidente Stefania Proietti
“Situazione del Centro di recupero animali selvatici regionale (Cras) affidato a Wildumbria” – Interroga la consigliera Sarah Bistocchi (Pd), risponde l’assessore Simona Meloni
“Sollecito e chiarimenti urgenti sul forte scostamento del piano straordinario di 711 assunzioni in sanità, sul grave deficit complessivo di organico (1.696 unità) e sulle prospettive occupazionali per il 2026” – Interroga il consigliere Eleonora Pace (FdI), risponde la presidente Stefania Proietti
“Criticità e ritardi nell’attuazione del servizio 116117 in Umbria” – Interroga il consigliere Andrea Romizi (FI), risponde la presidente Stefania Proietti
Proposte di risoluzione
“Giano dell’Umbria, approvvigionamento idrico locale: criticità e prospettive” – Atto di iniziativa della Seconda commissione. Relatore Letizia Michelini (Pd – presidente Commissione)
“Programma regionale di contributi ai comuni per manutenzione straordinaria e investimenti mirati sui cimiteri comunali” – Atto di iniziativa della Seconda commissione. Relatore di maggioranza Letizia Michelini (Pd – presidente Commissione), relatore di minoranza Laura Pernazza (FI)
Mozioni
Riforma della disabilità (d.lgs. 62/2024) – Criticità emerse dalla sperimentazione condotta nella provincia di Perugia” – Atto di iniziativa del consigliere Fabrizio Ricci (AVS)
“Nodo di Perugia: impegno per la realizzazione dell’intervento complessivo e per l’aggiornamento del percorso autorizzativo relativo al primo stralcio funzionale” – Atto di iniziativa del consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc)
“Misure regionali per l’abbattimento dell’Irap a favore delle nuove imprese costituite da giovani under 35” – Atto di iniziativa del consigliere Laura Pernazza (FI)
Atto solo esame
“Relazione sullo stato di attuazione della legge regionale n.12/2015 ‘Testo unico in materia di agricoltura’ fino alle annualità 2023-2024 – Adempimento alla clausola valutativa”. Relatore Maria Grazia Proietti (Pd