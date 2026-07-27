Assemblea Legislativa, aula convocata per giovedì 30 luglio alle ore 10.30

L’Aula di Palazzo Cesaroni si riunirà giovedì 30 luglio, alle ore 10.30. I lavori, che prevedono la discussione di interrogazioni a risposta immediata (question time), il rendiconto dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2025, il bilancio di previsione finanziario Assemblea legislativa triennio 2026-2028, Piano regionale integrato per la non autosufficienza 2025-2027, mozioni e la relazione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, potranno essere seguiti in diretta su Youtube, mentre il resoconto della seduta verrà pubblicato dall’Ufficio stampa sul sito istituzionale Alumbria.it.
Question Time (Interrogazioni a risposta immediata)
“Stato di blocco del cantiere per la nuova Casa della comunità di Monteluce (Perugia), perdita/rimodulazione dei fondi pnrr originari e necessità di stanziamenti regionali sostitutivi certi” – interroga il consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc), risponde la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti
“Risonanza magnetica inutilizzata presso l’ospedale di Santa Maria della Stella di Orvieto e carenza di personale nella radiologia della Usl Umbria 2” – interroga il consigliere Nilo Arcudi (Tp-Uc), risponde la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti
“Chiarimenti in merito alle nuove stime del gettito derivante dagli aumenti dell’addizionale regionale irpef e dell’irap contenute nell’assestamento di bilancio 2026 precisando quali sono gli
“Intendimenti della Giunta per gli ultimi due anni di legislatura alla luce anche delle ulteriori promesse reiterate di continuo” – interroga il consigliere Enrico Melasecche (Lega), risponde l’assessore Tommaso Bori
“Finanziamento regionale di 1 milione di euro destinato al Comune di Amelia per interventi di impiantistica sportiva. Stato di attuazione e tempistiche di erogazione” – interroga il consigliere Laura Pernazza (FI), risponde l’assessore Simona Meloni
“Accordo integrativo regionale per la medicina generale 2026 e organizzazione dei medici di medicina generale nelle Case di comunità” – interrogano i consiglieri Andrea Romizi e Laura Pernazza (FI), risponde la presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti
Atti
“Rendiconto generale dell’Amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2025” – atto di iniziativa della Giunta regionale. Relatori: Francesco Filipponi (Pd-presidente I Commissione), Paola Agabiti (FdI)
“Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa per gli anni 2026-2027-2028 – assestamento”- atto di iniziativa dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa. Relatore unico, Francesco Filipponi (Pd-presidente I Commissione)
“Piano regionale integrato per la non autosufficienza”
Mozioni
“Progetto ‘social sculpture, spazio al desiderio’ finanziato sul bando welfare culturale 2024 (por fesr 2021-2027). Verifica di coerenza con le finalità del bando, solidarietà alle forze dell’ordine e iniziative conseguenti” – atto di iniziativa dei consiglieri Laura Pernazza e Andrea Romizi (FI)
“Impegno della Presidente della Giunta regionale a riferire con cadenza settimanale sullo stato delle liste d’attesa e sulle azioni intraprese per il loro abbattimento” – atto di iniziativa dei consiglieri Eleonora Pace (FdI-prima firmataria), Andrea Romizi (FI) e Donatella Tesei (Lega)
Atto solo esame
“Relazione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale sull’attività svolta nel 2025 e sui risultati ottenuti” – Relatrice unica Maria Grazia Proietti (Pd).