Asili nido comunali, pubblicata la graduatoria definitiva per l’anno educativo 2026-2027

Nelle 4 strutture assegnati tutti i 165 posti disponibili

Sindaco e Giunta: “Confermata bontà delle scelte fatte.

Servizi concreti per le famiglie, Assisi esempio in Umbria”

È stata pubblicata oggi 2 luglio la graduatoria definitiva dei bimbi ammessi agli asili nido comunali d’infanzia di Assisi, per l’anno educativo 2026-2027. Nelle quattro strutture comunali, sono stati assegnati tutti i 165 posti disponibili fra la sede storica di Santa Maria degli Angeli e le tre nuove realtà aperte nel novembre 2025 a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto.

I piccoli sono stati ripartiti così: 106 riconferme di bambini già frequentanti l’anno educativo 2025-2026; 59 nuovi ammessi di cui 14 al nido “M.L. Cimino – Crescere insieme”, 16 a Castelnuovo,10 a Petrignano e 19 a Rivotorto. È stata stilata una lista di attesa che, alla data di pubblicazione della graduatoria, è di 18 bambini. La stessa verrà scorsa in ordine di punteggio.

“Il raggiungimento della piena capienza in tutte le quattro strutture – sottolineano il sindaco Valter Stoppini, l’assessore alle politiche educative Scilla Cavanna e l’intera Giunta comunale – è la conferma più tangibile della bontà delle scelte fatte. Con l’apertura dei nuovi nidi a Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, che si affiancano al primo asilo nido pubblico aperto nel 2021 a Santa Maria degli Angeli, abbiamo voluto dotare il nostro territorio di una rete capillare di servizi educativi di qualità. Non si tratta soltanto di nuovi spazi, ma di un impegno concreto per sostenere genitori e famiglie, garantendo pari opportunità di crescita per i nostri bambini. Assisi aveva bisogno di questi servizi e oggi può essere considerata un esempio in Umbria, per la capacità di essere una città accogliente e che guarda al futuro a partire dai suoi cittadini più piccoli”.