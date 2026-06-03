Asad: Liana Cicchi confermata presidente con un risultato plebiscitario

Grande partecipazione all’assemblea dei soci della cooperativa sociale perugina, che ha dato continuità all’ottimo lavoro svolto negli anni dalla dirigente e dal suo gruppo di lavoro. Approvato il bilancio e riconosciuti i ristorni

Una partecipazione straordinaria, un bilancio positivo e una rinnovata fiducia negli organismi dirigenti. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato l’Assemblea dei Soci di ASAD Società Cooperativa Sociale, svoltasi nei giorni scorsi e che ha visto una presenza particolarmente numerosa delle socie e dei soci della cooperativa. L’assemblea ha approvato il bilancio d’esercizio, che evidenzia un risultato economico particolarmente significativo, frutto dell’impegno quotidiano di centinaia di lavoratrici e lavoratori impegnati nei servizi rivolti alle persone più fragili del territorio. Un risultato che consente alla cooperativa di riconoscere anche quest’anno i ristorni ai soci, confermando concretamente uno dei principi fondanti della cooperazione: la redistribuzione del valore generato attraverso il lavoro e la partecipazione delle persone. “La straordinaria partecipazione registrata durante l’assemblea rappresenta il segnale più bello e più forte della vitalità della nostra cooperativa”, ha dichiarato la Presidente Liana Cicchi riconfermata con un voto quasi unanime. Abbiamo dimostrato ancora una volta che ASAD non è soltanto una realtà capace di raggiungere risultati importanti, ma una vera comunità di persone che sceglie di esserci, di partecipare e di condividere responsabilità, successi e prospettive future”. Nel corso dell’assemblea è stato evidenziato come il risultato positivo raggiunto sia il frutto del lavoro, della professionalità e della dedizione delle oltre settecento persone che operano quotidianamente nei servizi domiciliari, scolastici, educativi, socio-sanitari, semiresidenziali e residenziali gestiti dalla cooperativa in numerosi territori dell’Umbria. “Il riconoscimento dei ristorni ai soci, ha aggiunto Cicchi, rappresenta non solo un importante risultato economico, ma anche un segnale di attenzione verso chi ogni giorno contribuisce alla crescita della cooperativa. È la dimostrazione concreta che il valore prodotto insieme può ritornare alle persone che lo hanno generato”. L’assemblea ha inoltre rinnovato gli organi sociali per il prossimo triennio, confermando la fiducia al Consiglio di Amministrazione uscente (Cicchi Liana, Branco Claudio, Mecci Fulvio, Nanni Monica, Calamandrei Roberta e Massei Luciana) e accogliendo il nuovo componente Simone Stinchi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Filippo Giovagnoli, consigliere uscente, per il contributo offerto negli ultimi tre anni alla crescita della cooperativa, così come a Tony Parlapiano per la disponibilità e lo spirito collaborativo dimostrati attraverso la propria candidatura. Nel suo intervento conclusivo, la Presidente ha sottolineato il valore identitario della cooperativa, che nel 2027 celebrerà i cinquant’anni dalla fondazione: “ASAD da quasi mezzo secolo si prende cura delle persone più fragili, genera lavoro, costruisce inclusione e contribuisce quotidianamente allo sviluppo delle comunità locali. Per molti di noi non si tratta soltanto di un’attività lavorativa, ma di una vera missione, fondata sulla convinzione che nessuno debba essere lasciato solo e che la cooperazione rappresenti uno strumento concreto di cambiamento sociale”. L’assemblea si è conclusa con un messaggio di unità e di fiducia verso il futuro, nella consapevolezza delle sfide che attendono il sistema dei servizi sociali e sociosanitari, ma anche della forza di una cooperativa che continua a crescere grazie alla partecipazione attiva delle proprie socie e dei propri soci.