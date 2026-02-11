Art Evolution presenta la mostra “Clorofilla”: esplorazione del mondo naturale di Dave Tavanti attraverso la fotografia infrarossa

Giovedì 12 alle ore 19 si terrà l’inaugurazione della mostra Clorofilla dell’artista fotografo Dave Tavanti, presso l’Agenzia Generale di Perugia Settevalli. La passione di Dave Tavanti per la fotografia infrarossa ha radici profonde, e negli anni si è evoluta in una ricerca artistica costante e raffinata, culminando nel progetto fotografico “Clorofilla”.

Art Evolution, progetto nato da Andrea Peruzzi e Barbara Baiocchi, titolari dell’Agenzia Assicurazioni Generali di Perugia Settevalli, nasce dal desiderio di promuovere e condividere il patrimonio culturale e artistico avvicinando sempre di più la gente all’arte con la certezza che una progettualità dinamica di eventi ed esposizioni può consolidare il rapporto sia con il territorio che con i propri clienti.

Per l’occasione l’esposizione dell’artista sarà fruibile in un luogo non convenzionale come gli uffici dell’agenzia, donando così agli spazi un tocco originale e suggestivo; a seguire verrà servito un aperitivo a cura dell’Azienda Agraria Carini.