Arrone, task force per catturare il lupo

Nel vertice in Prefettura decise le misure per rintracciare e catturare l’animale

In seguito all’aggressione di un lupo ai danni di una bambina di 4 anni avvenuta ad Arrone, si è tenuta una riunione in Prefettura a Terni alla quale hanno partecipato l’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca, i tecnici Macrì e Grohmann, il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia, i Carabinieri Forestali, il vicequestore, la Polizia provinciale e i servizi regionali competenti, tra cui Usl Umbria 2 e i tecnici del Cras, gestito dall’associazione Wild Umbria.

Nel corso dell’incontro è stato deciso di procedere all’immediata individuazione e cattura del lupo. È stata quindi istituita una task force dedicata all’avvistamento dell’animale, con l’allertamento di tutte le sale operative delle Forze dell’ordine. Rafforzati anche i servizi di vigilanza e controllo del territorio, mentre ai Carabinieri Forestali è stato affidato il coordinamento delle segnalazioni e delle attività degli enti coinvolti per favorire il rintraccio dell’animale.

La bambina, come ha scritto su Facebook il sindaco Fabio Di Gioia, “fortunatamente sta bene, resta solo un fortissimo spavento”

È necessario mantenere un comportamento corretto, evitando di avvicinare l’animale e segnalando tempestivamente ogni avvistamento al 112. Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e ad adottare la massima prudenza.

Martina Braganti