Arriva a Foligno la 49° Tappa, della 10° Edizione dell’International Street Food

Da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno 2026 Piazza Matteotti

Sabato 20 giugno 2026 andrà in onda la seconda puntata del docu-reality “Il trono del gusto”, alle ore 11.15 su Rai 2: un viaggio alla scoperta dello street food italiano.

La 49ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da venerdì 19 giugno a domenica 21 giugno 2026 a Foligno, in Piazza Matteotti.

Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo.

La manifestazione celebra quest’anno dieci anni di attività, confermandosi tra gli appuntamenti più seguiti e apprezzati del panorama dello street food italiano e internazionale.

L’inaugurazione ufficiale di questa tappa è prevista per venerdì 19 giugno 2026 alle ore 18:00, con apertura degli stand fino a mezzanotte. Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026 il festival sarà aperto dalle 12:00 alle 24:00. L’ingresso è gratuito.

Dopo nove edizioni di grande successo, l’International Street Food è nelle piazze italiane con un format che unisce qualità, e tradizione gastronomica, offrendo momenti di convivialità per tutte le età.

Durante la tappa di Foligno, il pubblico sarà accompagnato in un vero e proprio viaggio tra le specialità dello street food internazionale, con un’offerta ampia e variegata.

Tra le proposte presenti sarà possibile degustare il pesce fritto, i panini con il polpo, gli arrosticini, il kürtős ungherese, la cucina messicana, il BBQ americano, lo smash burger, la cucina argentina, la cucina romana con la pasta mantecata, la carbonara, la matriciana, la puccia Pontiana, le olive all’ascolana fatte a mano, i churros, la bombetta pugliese, gli hamburger di Angus.

Ad accompagnare le proposte gastronomiche non mancherà una selezione di birre artigianali italiane ed estere.

L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione con Confartigianato Imprese di Perugia.

«La decima edizione dell’International Street Food rappresenta per noi un traguardo importante – dichiara Orofino –. In questi anni abbiamo lavorato per dare sempre più valore al cibo di strada, selezionando operatori di qualità e promuovendo tradizioni gastronomiche provenienti da tutta Italia e dal mondo. Siamo molto felici di portare la quarantanovesima tappa del nostro festival a Foligno e coinvolgere il pubblico in un grande momento di festa e condivisione come questo».

Dopo il grande successo della trasmissione televisiva “Il Trono del Gusto”, andata in onda su Rai 2 sabato 13 giugno 2026 ore 11,15, il racconto dello street food italiano continua con la seconda puntata sabato 20 giugno 2026 alle ore 11,15 e porterà sullo schermo storie inedite, protagonisti autentici e sfide gastronomiche ancora più coinvolgenti. Il docu-reality, prodotto da RG Factory, continua a raccontare da vicino un fenomeno in costante crescita, fatto di passione, creatività e tradizione reinterpretata. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà ancora una volta Alfredo Orofino, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei retroscena e delle emozioni di un mondo fatto di sacrificio, innovazione e amore per il cibo di strada.

Con la tappa di Foligno prosegue il viaggio dell’International Street Food: 3 giorni di sapori, profumi e tradizioni in cui culture gastronomiche diverse si incontrano in un’atmosfera di festa e convivialità. In contemporanea, nello stesso weekend il tour farà tappa anche a Piombino e dal 18 al 21 giugno 2026 a Rovereto e a Cento confermando la forza di un format nazionale che negli anni ha contribuito a consacrare lo street food tra i fenomeni gastronomici e culturali più apprezzati in Italia.