Aree interne, la Giunta regionale approva la Strategia della Media Valle del Tevere

Meloni: “ Oltre 11,7 milioni per servizi, comunit à , paesaggio e qualit à della vita “

Perugia, 11 giugno 2026 – La Giunta regionale, su proposta dell‘assessore con delega alle Aree interne, Simona Meloni, ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Umbria e Comune di Todi, soggetto capofila dell‘Area interna Media Valle del Tevere, per l‘attuazione della Strategia d‘Area 2021-2027 denominata “Reti di comunità: il paesaggio come legame tra benessere e cura“.

La Strategia interessa otto Comuni: Todi, Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Acquasparta, Avigliano Umbro, Montecastrilli e San Gemini e rappresenta uno degli interventi più significativi della programmazione regionale dedicata alle aree interne. La dotazione complessiva è pari a 11.779.500 euro, di cui 5.483.500 euro a valere sul PR FESR 2021-2027, 2.296.000 euro sul PR FSE+ 2021-2027 e 4 milioni di euro di risorse nazionali destinate ai servizi di cittadinanza, sanità, istruzione e mobilità.

“Con questo atto – dichiara l‘assessore regionale Simona Meloni – diamo pieno avvio alla fase attuativa di una strategia che nasce da un lavoro di coprogettazione con i territori e che mette al centro le comunità. La Media Valle del Tevere è un‘area ricca di identità, paesaggio, patrimonio storico, culturale e ambientale, ma anche attraversata da fragilità che vanno affrontate con strumenti concreti: spopolamento, invecchiamento della popolazione, necessità di rafforzare i servizi, collegamenti, opportunità formative e occupazionali. La Regione ha scelto di investire sulle aree interne non come territori marginali, ma come luoghi strategici per costruire un nuovo modello di sviluppo fondato su qualità della vita, prossimità e coesione“.

Gli assi principali della Strategia riguardano la creazione di un sistema integrato di spazi e attività sociali, culturali e ambientali; il rafforzamento dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari; il collegamento tra istruzione, formazione e occupazione; il miglioramento della mobilità e dell‘accessibilità interna; il supporto tecnico e amministrativo agli enti coinvolti nella fase di attuazione”.

“Il cuore della Strategia – prosegue Meloni – è il legame tra benessere e cura, letto attraverso il paesaggio e le reti di comunità. Significa rigenerare spazi pubblici, valorizzare luoghi della cultura e dell‘ambiente, sostenere l‘invecchiamento attivo, promuovere l‘incontro tra generazioni, rafforzare i servizi per le persone più fragili, migliorare l‘accessibilità e creare nuove opportunità per giovani, famiglie e imprese. Vogliamo che vivere in questi territori sia una scelta possibile, sostenibile e attrattiva“.

Particolare attenzione sarà riservata alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell‘area, fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume Tevere, dalla rete dei borghi, dai paesaggi rurali, dalle vie storiche e dalla Ferrovia Centrale Umbra, intesi come elementi di connessione territoriale e come infrastrutture materiali e immateriali su cui costruire nuovi servizi di cittadinanza, turismo sostenibile e sviluppo locale”.

“Le aree interne – conclude l‘assessore – sono una priorità della nostra azione di governo. In Umbria abbiamo destinato oltre 52 milioni di euro dei Programmi regionali FESR e FSE+ allo sviluppo di questi territori, perché crediamo che la competitività regionale passi anche dalla capacità di tenere insieme piccoli comuni, servizi, paesaggio, lavoro, inclusione e innovazione. La Strategia della Media Valle del Tevere va esattamente in questa direzione: trasformare le fragilità in opportunità e costruire comunità più forti, più connesse e più capaci di guardare al futuro“.