Approvato il ddl nucleare, Marchetti (Lega): “Una giornata storica. La Lega mantiene gli impegni e guarda al futuro”

“L’approvazione alla Camera del disegno di legge delega sul nucleare sostenibile rappresenta una giornata storica per l’Italia e una vittoria per la Lega, che ha sempre sostenuto la necessità di garantire al Paese sicurezza energetica, competitività e sviluppo. Si tratta di una scelta strategica che punta anche a un obiettivo fondamentale per milioni di famiglie e imprese: ridurre nel tempo il costo dell’energia e alleggerire il peso delle bollette. In una fase economica in cui il caro energia continua a incidere sui bilanci dei cittadini e sulla competitività del nostro sistema produttivo, investire in fonti energetiche stabili e affidabili significa guardare concretamente agli interessi degli italiani. Il nucleare di nuova generazione è una delle tecnologie più avanzate a disposizione delle grandi economie occidentali e continuare a ostacolarlo per ragioni meramente ideologiche significherebbe condannare l’Italia a dipendere dall’estero e a subire costi energetici più elevati rispetto ai nostri concorrenti europei. Per anni gli pseudo ambientalisti di sinistra hanno alimentato paure e pregiudizi, ignorando che molti dei Paesi più avanzati e attenti alla sostenibilità investono proprio nel nucleare come strumento per garantire energia pulita, sicura e continua. L’ambientalismo dei divieti e dei no aprioristici ha già fatto perdere troppo tempo all’Italia, ma con il voto di oggi si apre finalmente una nuova fase. L’obiettivo deve essere quello di completare rapidamente l’iter del provvedimento e avviare entro la fine della legislatura i primi progetti concreti. La Lega continuerà a sostenere con determinazione questa battaglia storica, perché un Paese moderno non può rinunciare all’innovazione, alla crescita e alla propria indipendenza energetica.”

Così in una nota il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria