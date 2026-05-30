C’è tempo fino al 28 giugno 2026 per le domande

Sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “Gianni Rodari” per l’anno educativo 2026/2027 rivolte a bambine e bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

Sono due le fasce orarie del servizio tra cui è possibile scegliere: 07.45-14.30 e 07.45-17.45. Le ammissioni saranno subordinate al numero di posti disponibili.

Le domande vanno presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Marsciano o tramite posta elettronica certificata a comune.marsciano@postacert.umbria.it, entro e non oltre il 28 giugno 2026. Vanno redatte sul modello disponibile presso il front office in Municipio (largo Garibaldi, 1) o scaricabile all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/it/news/nido-dinfanzia-comunale-g-rodari-avviso-pubblico-apertura-iscrizioni-anno-educativo-2026-2027 dove è anche consultabile il testo dell’avviso con tutte le informazioni e i requisiti per l’accesso al servizio.

Per informazioni: Ufficio servizi scolastici – istruzione@comune.marsciano.pg.it – 0758747248/249 nei giorni di lunedì e martedì ore 09.00 – 12.00 e giovedì ore 9.00 – 12.30 e 15.30 – 17.30.