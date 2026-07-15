Anziana derubata della borsa con la “tecnica delle monetine”: tre persone denunciate

Alcuni giorni fa, gli Agenti della Polizia di Stato di Foligno sono intervenuti presso un supermercato cittadino, dove un’anziana era stata derubata della propria borsa attraverso un raggiro effettuato con la c.d. tecnica delle monetine.

Nello specifico, la signora è stata avvicinata da una donna che, dopo aver attirato la sua attenzione bussando al finestrino dell’autovettura, le ha indicato alcune monete a terra adducendo che le fossero cadute.

L’anziana, scesa dal veicolo per controllare, ha lasciato la propria borsa sul sedile del passeggero. Constatata l’effettiva presenza delle monete si è quindi chinata a raccoglierle, senonché, voltatasi alla ricerca della donna per ringraziarla, si è accorta che questa si era già allontanata repentinamente a bordo di un’auto.

Ritornata all’interno del veicolo, si è poi resa conto di essere stata raggirata dalla giovane che, approfittando dell’attimo di distrazione, le aveva asportato la borsa.

Gli Agenti del Commissariato giunti sul posto – grazie alle indicazioni fornite da alcuni passanti che avevano osservato la scena e che si erano subito avvicinati all’anziana per aiutarla – sono riusciti ad acquisire informazioni relative al modello dell’auto a bordo della quale la donna si era allontanata assieme ad altre due persone.

I poliziotti hanno quindi prontamente attivato le ricerche che hanno permesso in breve tempo, di rintracciare l’autovettura di interesse, a bordo del quale sono stati trovati un 33enne, una 27enne ed una 32enne, tutti già noti alla Polizia per reati contro il patrimonio.

I successivi accertamenti hanno consentito agli Agenti di recuperare parte della refurtiva, nello specifico il telefono e la borsa, quest’ultima svuotata del denaro contante presente al suo interno.

Infine, redatti gli atti di rito, gli Agenti del Commissariato hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto le tre persone per il reato di furto aggravato in concorso.

Gli indagati debbono comunque presumersi innocenti sino alla sentenza definitiva di condanna.