Anima Perugia lancia “Officina Territori”: al via gli incontri nei quartieri

Primo appuntamento a Prepo con Andrea Stafisso per parlare di innovazione digitale, partecipazione e futuro della città
Prende il via una nuova stagione di partecipazione, ascolto e radicamento nel territorio. L’Associazione Anima Perugia lancia ufficialmente “Officina Territori”, un ciclo di incontri ideato e promosso dall’associazione come un vero e proprio laboratorio itinerante per mettere in connessione l’amministrazione comunale e la cittadinanza nei quartieri e nelle frazioni di Perugia.
Il primo appuntamento di questo percorso si terrà martedì 14 luglio alle ore 21:00 a Prepo, presso il Circolo Arci Polisportiva, in via Gandhi 1, con un incontro dedicato all’innovazione e alla coesione sociale dal titolo: “Perugia Digitale: idee, futuro e comunità”.
La serata sarà introdotta e moderata da Valentina Vignaroli, presidente di Anima Perugia. Il dibattito entrerà nel vivo con l’intervento di Andrea Stafisso, Assessore allo sviluppo economico e al commercio del Comune di Perugia, che dialogherà con i cittadini, i consiglieri comunali di Anima Perugia e di Orchestra per la Vittoria, e con tutti i presenti per analizzare le opportunità delle nuove tecnologie e raccogliere spunti per una transizione digitale che sia davvero inclusiva e vicina alle persone.
Cos’è “Officina Territori”? E’ uno spazio aperto di ascolto, confronto e progettazione che l’Associazione Anima Perugia vuole regalare alla città. Si tratta di un laboratorio itinerante che toccherà i diversi quartieri della nostra comunità per dialogare insieme su temi concreti e di interesse comune. “L’obiettivo dell’associazione è ripartire dai territori, dalle persone e dalle idee, nella convinzione che il futuro di Perugia si costruisca un passo alla volta, insieme.”
L’Associazione Anima Perugia invita calorosamente tutta la cittadinanza, i residenti di Prepo e i soggetti attivi del territorio a partecipare a questa prima assemblea pubblica: ogni punto di vista è fondamentale per tracciare le linee della Perugia di domani.
Dettagli dell’evento:
Titolo: “Perugia Digitale: idee, futuro e comunità”
Quando: Martedì 14 luglio, ore 21:00
Dove: Prepo, Circolo Arci Polisportiva, via Gandhi 1
Interverranno:
• Valentina Vignaroli, Presidente di Anima Perugia
• Andrea Stafisso, Assessore allo sviluppo economico e al commercio del Comune di Perugia
• I Consiglieri Comunali di Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria
Per info e contatti: Associazione Anima Perugia
Email: info@animaperugia.it
Canali social ufficiali: Associazione Anima Perugia