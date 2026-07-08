Anima Perugia lancia “Officina Territori”: al via gli incontri nei quartieri

Primo appuntamento a Prepo con Andrea Stafisso per parlare di innovazione digitale, partecipazione e futuro della città

Prende il via una nuova stagione di partecipazione, ascolto e radicamento nel territorio. L’Associazione Anima Perugia lancia ufficialmente “Officina Territori”, un ciclo di incontri ideato e promosso dall’associazione come un vero e proprio laboratorio itinerante per mettere in connessione l’amministrazione comunale e la cittadinanza nei quartieri e nelle frazioni di Perugia.

Il primo appuntamento di questo percorso si terrà martedì 14 luglio alle ore 21:00 a Prepo, presso il Circolo Arci Polisportiva, in via Gandhi 1, con un incontro dedicato all’innovazione e alla coesione sociale dal titolo: “Perugia Digitale: idee, futuro e comunità”.

La serata sarà introdotta e moderata da Valentina Vignaroli, presidente di Anima Perugia. Il dibattito entrerà nel vivo con l’intervento di Andrea Stafisso, Assessore allo sviluppo economico e al commercio del Comune di Perugia, che dialogherà con i cittadini, i consiglieri comunali di Anima Perugia e di Orchestra per la Vittoria, e con tutti i presenti per analizzare le opportunità delle nuove tecnologie e raccogliere spunti per una transizione digitale che sia davvero inclusiva e vicina alle persone.

Cos’è “Officina Territori”? E’ uno spazio aperto di ascolto, confronto e progettazione che l’Associazione Anima Perugia vuole regalare alla città. Si tratta di un laboratorio itinerante che toccherà i diversi quartieri della nostra comunità per dialogare insieme su temi concreti e di interesse comune. “L’obiettivo dell’associazione è ripartire dai territori, dalle persone e dalle idee, nella convinzione che il futuro di Perugia si costruisca un passo alla volta, insieme.”

L’Associazione Anima Perugia invita calorosamente tutta la cittadinanza, i residenti di Prepo e i soggetti attivi del territorio a partecipare a questa prima assemblea pubblica: ogni punto di vista è fondamentale per tracciare le linee della Perugia di domani.



Dettagli dell’evento:

Titolo: “Perugia Digitale: idee, futuro e comunità”

Quando: Martedì 14 luglio, ore 21:00

Dove: Prepo, Circolo Arci Polisportiva, via Gandhi 1

Interverranno:

• Valentina Vignaroli, Presidente di Anima Perugia

• Andrea Stafisso, Assessore allo sviluppo economico e al commercio del Comune di Perugia

• I Consiglieri Comunali di Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria



Per info e contatti: Associazione Anima Perugia

Email: info@animaperugia.it

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