Andrea Romizi eletto segretario regionale di FI Umbria per acclamazione

Le congratulazioni del movimento giovanile

Perugia, 20 giugno 2026 – Forza Italia Giovani Umbria esprime le più vive congratulazioni ad Andrea Romizi per la sua elezione per acclamazione a Segretario regionale di Forza Italia Umbria, avvenuta in occasione del 1° Congresso regionale del partito che si è svolto ieri al Park Hotel di Perugia in una sala stracolma.

“L’elezione di Andrea Romizi rappresenta un passaggio importante nel consolidamento dell’azione politica di Forza Italia e del Centrodestra nella nostra regione, in preparazione delle prossime elezioni politiche, comunali e delle regionali del 2029” afferma Edoardo Pannacci, Segretario regionale di FI Giovani Umbria. “La sua esperienza amministrativa, il suo equilibrio e la sua capacità di interpretare le esigenze dei territori costituiscono una garanzia per il futuro di FI e del Centrodestra tutto” conclude.

Forza Italia Giovani Umbria conferma ad Andrea il proprio contributo con entusiasmo, idee e partecipazione alla crescita del Partito e alla costruzione di una proposta politica sempre più vicina ai giovani e alle comunità umbre.

Ad Andrea Romizi rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà continuare a guidare Forza Italia Umbria con competenza, visione e spirito di servizio.