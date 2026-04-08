Sono 96 le posizioni aperte. I volontari saranno dislocati in 31 Comuni e enti locali

È stata prorogata alle ore 14,00 di venerdì 16 aprile la scadenza per aderire al nuovo bando del Servizio Civile Universale promosso all’interno del network di Anci Umbria. Sono 96 le posizioni disponibili, di cui 26 riservate a volontari con basso reddito, che saranno inserite in 31 Comuni ed enti locali del territorio.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Ogni candidato potrà inoltrare una sola domanda, relativa a un unico progetto e una sola sede.

Svolgere il Servizio civile con Anci Umbria significa vedere la macchina amministrativa da una prospettiva interessante e privilegiata; permetterà ai volontari di dedicare alcuni mesi per approfondire i temi della cittadinanza e della partecipazione alla vita della propria comunità. Sarà un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale legata a progetti culturali, sociali ed economici.

Inoltre, per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è previsto: la riserva di una quota del 15% nei concorsi pubblici; la valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza; il riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile); la possibilità di ottenere crediti formativi spendibili nel percorso di studi universitario o professionale; un periodo di tutoraggio (di 1, 2 o 3 mesi) per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell’Unione Europea.

Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze che abbiano tra i 18 e i 28 anni compiuti, in possesso della cittadinanza italiana.

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi con un orario settimanale di 25 ore. Prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 519,47 e l’attestato di fine servizio.

Dei 96 posti a disposizione, 2 saranno riservati ad Anci Umbria e 1 ad Anci Umbria ProCiv mentre gli altri saranno dislocati in altri 31 Comuni/Enti: Azienda sanitaria Usl Umbria 1 (10), Baschi (3), Bastia Umbra (2), Bevagna (3), Castel Ritaldi (1), Collazzone (1), Fabro (2), Foligno (3), Fossato di Vico (2), Giano dell’Umbria (3), Gualdo Tadino (2), Gubbio (12), Lisciano Niccone (2), Massa Martana (1), Monte Castello di Vibio (1), Montone (1), Nocera Umbra (2), Orvieto (2), Paciano (1), Perugia (2), Piegaro (2), Scheggia e Pascelupo (1), Spello (2), Spoleto (5), Terni (17), Torgiano (1), Trevi (1), Valfabbrica (2), Valtopina (2), Felcos Umbria (2), Prefettura di Perugia (2).