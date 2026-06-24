Amelia, falso finanziere raggira due donne: tre arresti

I Carabinieri hanno recuperato l’intera refurtiva

Nel primo pomeriggio di sabato scorso, i Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Amelia hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre uomini ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso.

L’operazione è scattata poco dopo le 13:30 lungo la S.R. 205, in località Santa Maria, quando, nel corso di un servizio di controllo del territorio, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile ha fermato una berlina con a bordo i tre uomini.

Ad insospettire i militari sono stati fin da subito l’atteggiamento dei tre e l’assenza di una valida giustificazione circa la loro presenza in zona, al punto da ipotizzare che potessero avere attinenza con alcune segnalazioni di tentate truffe giunte in quegli stessi minuti alla Centrale Operativa amerina. Gli operanti hanno quindi approfondito il controllo eseguendo una perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire, in una busta di plastica custodita all’interno del vano portaoggetti, vari monili in oro del peso complessivo di quasi 200 grammi e valore stimato in circa 3.000,00 €. Gli accertamenti successivi hanno poi permesso di ricostruire la dinamica di una truffa consumata poco prima, con due donne residenti in loc. Fornole di Amelia raggirate con la tecnica consolidata del “sedicente appartenente alle forze dell’ordine”, in questo caso un falso finanziere, usata per indurle a consegnare l’oro. L’intera refurtiva è stata riconosciuta dalle pp.oo., che hanno sporto formale denuncia-querela ed è stata posta in sequestro in attesa di essere restituita.

Per i tre uomini è scattato così l’arresto in flagranza di reato e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, sono stati associati alla Casa Circondariale di Terni in attesa della loro presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata dalla competente A.G. per la mattinata di ieri, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha disposto nei confronti di tutti e tre la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.

A tutti e tre gli arrestati è stata poi notificata la misura di prevenzione emessa dal Questore di Terni del foglio di via obbligatorio con contestuale divieto di ritorno nel Comune di Amelia per la durata di tre anni.

Il procedimento penale è nella fase del giudizio di primo grado e gli imputati non possono essere considerati colpevoli prima della condanna definitiva.