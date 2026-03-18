Amelia, accordo Comune-associazione Ameria per il teatro Sociale

La giunta comunale di Amelia ha approvato la convenzione con l’associazione Ameria 1782 Teatro delle Arti Ets per il sostegno e la realizzazione di attività teatrali e culturali di interesse pubblico per il biennio 2026–2027.

Lo rende noto l’assessore alla cultura Luigia Moscatelli la quale sottolinea come “il provvedimento conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel valorizzare il Teatro Sociale, luogo simbolo della storia e della vita culturale della città, riconosciuto come presidio di grande rilievo storico, architettonico e sociale”.

Attraverso questa convenzione, riferisce sempre la Moscatelli, il Comune sostiene la prossima ripresa della programmazione di spettacoli, iniziative culturali e attività di partecipazione promosse dall’associazione senza scopo di lucro, in coerenza con le politiche culturali, turistiche e giovanili del territorio.

“Le attività – aggiunge poi l’assessore – saranno realizzate anche grazie a risorse del Mic, Direzione spettacolo per il biennio 2026-2027, e destinate alla promozione culturale e turistica, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale della città e contribuire alla crescita sociale ed economica della comunità.

Il Teatro Sociale, facente parte della rete italiana dei Teatri condominiali del XVIII e XIX secolo – conclude la Moscatelli – continuerà così a essere uno spazio vivo di cultura, incontro e partecipazione per cittadini e visitatori”.