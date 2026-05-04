All’Arena 54 il concerto di Nicolò Filippucci

Biglietti disponibili su TicketOne e TicketItalia

L’Arena 54 di Corciano si prepara a vivere una serata che promette di diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate umbra. Sabato 20 giugno, alle 21,30, salirà sul palco Nicolò Filippucci, fresco vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Laguna”, per il suo primo vero concerto nella sua regione.

Il nuovo spazio per spettacoli ed eventi – che aprirà ufficialmente il 6 giugno e che sarà gestito dall’associazione Arena 54 Cultura del presidente Fabio Scarabattoli – accoglierà il giovane artista corcianese per una tappa speciale del “Posti dove andare Summer tour 2026”, prodotto da Magellano Concerti. Dopo il debutto sold out ai Magazzini Generali di Milano, dello scorso 13 aprile, Nicolò torna “a casa” per far cantare e emozionare il suo pubblico con i brani del suo primo album, “Un posto dove andare”, uscito il 10 aprile per Warner Records Italy. Un disco che racconta crescita, cambiamenti e prime volte, trasformando esperienze personali in musica autentica e immediata.

La scaletta del concerto non è ancora nota ma di certo sul palco non mancheranno i suoi successi più amati, dal singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore” – già una hit pop brillante e contemporanea – ai brani che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, insieme alle cover che hanno segnato il suo percorso nella scuola di Amici, come “Ordinary” di Alex Warren. E, con ogni probabilità, ci sarà spazio anche per “Un’ora di follia”, il brano che ha segnato il suo esordio discografico.

Un’occasione unica per vivere da vicino l’energia di un artista che, in pochissimo tempo, ha conquistato pubblico, critica e palchi prestigiosi in tutta Italia. Un concerto da non perdere per chi vuole esserci adesso, all’inizio di una carriera che sta già correndo veloce.

I biglietti del concerto sono disponibili su TicketOne e TicketItalia.