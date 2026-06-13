Alla Rocca di Umbertide inaugurata “TREARTISTEOTTO”: torna l’arte contemporanea al femminile

È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 13 giugno, presso la Rocca di Umbertide – Centro per l’Arte Contemporanea, la mostra “TREARTISTEOTTO”, ottavo appuntamento del ciclo espositivo dedicato all’arte al femminile che negli anni ha saputo affermarsi come uno degli eventi più apprezzati della programmazione culturale cittadina.

All’inaugurazione erano presenti il Vicesindaco con delega alla Cultura Annalisa Mierla, che ha portato anche i saluti del Sindaco Luca Carizia, il Consigliere comunale Luca Santinelli, i curatori Giorgio Bonomi e Lara Caccia e le artiste Carla Cacianti, Anna Di Fusco e Virginia Ryan. L’esposizione resterà visitabile fino al 19 luglio 2026.

La mostra propone tre percorsi artistici differenti che offrono uno spaccato significativo dell’arte contemporanea attraverso linguaggi, poetiche e tecniche diverse. Carla Cacianti, fotografa romana, trasforma l’immagine fotografica in suggestive opere tridimensionali, dando vita a originali “foto-sculture”. Anna Di Fusco, pittrice originaria di Sesto Campano, sviluppa una ricerca in cui colore, materia e segno diventano strumenti per evocare esperienze, viaggi e riflessioni interiori. Virginia Ryan, artista australiana naturalizzata italiana e residente in Umbria, reinterpreta manifesti cinematografici destinati al macero, restituendo loro nuova vita e nuovi significati attraverso interventi creativi che affrontano temi quali memoria, identità e trasformazione.

“TREARTISTEOTTO rappresenta un appuntamento ormai consolidato della programmazione della Rocca di Umbertide – ha dichiarato il Vicesindaco Annalisa Mierla –. Grazie alla curatela di Giorgio Bonomi e Lara Caccia continuiamo a valorizzare artiste di grande qualità, con percorsi e tecniche differenti. L’Amministrazione Comunale prosegue così una politica culturale che punta sia su artisti nazionali e internazionali sia sulle eccellenze del territorio. La nostra Rocca si conferma così come uno dei principali punti di riferimento per le arti visive in Umbria. Un ringraziamento particolare va inoltre a Vittorio Dragoni per l’allestimento della mostra”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal curatore Giorgio Bonomi: “Siamo arrivati all’ottava edizione di un progetto che negli anni ha riscosso un significativo apprezzamento. La scelta di proporre artiste con linguaggi diversi nasce dalla volontà di offrire al pubblico prospettive sempre nuove e di valorizzare la qualità, il rigore e la forza espressiva della ricerca artistica femminile. Un percorso che porto avanti insieme a Lara Caccia e che continua a ottenere importanti riscontri”.

La curatrice Lara Caccia ha invece posto l’attenzione sul filo conduttore dell’edizione 2026: “Le tre artiste sono accomunate dal tema del viaggio, inteso non come semplice spostamento ma come capacità di osservare, conoscere e reinterpretare la realtà. Carla Cacianti lavora sulla tridimensionalità della fotografia, Virginia Ryan dona nuova vita ai manifesti cinematografici attraverso l’intervento pittorico, mentre Anna Di Fusco trasmette impressioni e suggestioni dei suoi percorsi attraverso materia e colore”.

La mostra sarà aperta al pubblico il martedì dalle 16.30 alle 18.30; il mercoledì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 17.30; il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Chiuso il lunedì.

Un nuovo appuntamento che conferma la vocazione della Rocca di Umbertide come luogo di incontro, ricerca e valorizzazione dell’arte contemporanea, capace di mettere in dialogo esperienze, sensibilità e linguaggi provenienti da contesti diversi e di arricchire l’offerta culturale della città.