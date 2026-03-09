Alla guida senza patente e con la droga in auto, denunciati due rumeni

il bilancio dei controlli della Squadra Volante lungo la strada Trasimeno Ovest

Dipendenti della Polizia di Stato di Perugia, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno denunciato due cittadini romeni, classe 1999 e 1983, rispettivamente per il reato di guida senza patente e false attestazioni sull’identità personale a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, mentre erano impegnati nei servizi di pattugliamento cittadino lungo la strada Trasimeno Ovest, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un veicolo sospetto con tre persone a bordo decidendo di sottoporlo ad un controllo più approfondito.

Durante le prime fasi dell’identificazione, il conducente ha dichiarato agli operatori di non avere con sé alcun documento di riconoscimento, fornendo delle generalità che, a seguito degli accertamenti successivi, sono risultate non corrispondere alla sua reale identità. Il 26enne, inoltre, è risultato sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita.

Atteso quindi l’atteggiamento del conducente e quello dei passeggeri, visibilmente nervosi e agitati, gli agenti hanno deciso di procedere a una perquisizione personale degli stessi, estesa anche al veicolo, attività che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno del portafogli del 42enne, gli agenti hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente una sostanza solida di colore marrone che, dai successivi accertamenti del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di circa 7,7 grammi.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente e false attestazioni sull’identità personale a Pubblico Ufficiale; il passeggero trovato in possesso della sostanza stupefacente, invece, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Oltre al sequestro dello stupefacente, gli operatori hanno, altresì, proceduto al sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo.