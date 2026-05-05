Alla Corsa all’Anello di Narni prende il via un rito suggestivo e identitario



Tutto pronto per le Benedizioni dei cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria

C’è un momento, a Narni, in cui il tempo sembra rallentare e ogni gesto acquista un significato più profondo. È quello delle Benedizioni dei Cavalieri, uno dei riti più suggestivi e identitari della Corsa all’Anello, capace di intrecciare spiritualità, memoria e senso di appartenenza.

I Terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria si apprestano a vivere e condividere con la città questo passaggio solenne, fatto di silenzi, attese e antiche ritualità. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame tra i cavalieri, i Terzieri e tutta la comunità, segnando l’avvicinarsi dei giorni più attesi della festa.

Come da tradizione, le Benedizioni, officiate da don Sergio Rossini, precedono il Gran Corteo Storico in notturna del 9 maggio e la gara equestre, in programma domenica 10 maggio al Campo de li Giochi. Al termine di ogni cerimonia, i cavalieri sfileranno in corteo fino alla Cattedrale per la tradizionale offerta delle rose al patrono San Giovenale.

BENEDIZIONE DEI CAVALIERI DI FRAPORTA (6 maggio alle 21.30)

Il corteo della benedizione dei Cavalieri sarà composto dai musici, dal capo Priore Giuseppe Ratini, dal priore Andrea Massarelli. Il gonfaloniere del Terziere sarà Cesare Meloni. Saranno presenti i cavalieri Luca Paterni, Leonardo Piciucchi e Riccardo Quintili, che arriveranno in chiesa accompagnati dalle famiglie nobili del Terziere, Marinata, Montoro e Scotti. I cavalieri, dopo il discorso del capo Priore e del Priore, riceveranno la benedizione da parte di don Sergio in vista della gara che si terrà al Campo de li Giochi. Al termine della cerimonia il corteo si dirigerà verso il Duomo, come di consueto.

BENEDIZIONE DEI CAVALIERI DI SANTA MARIA (7 maggio alle 21.30)

Il corteo, dedicato alla scuderia, sarà suddiviso in tre minicortei, ognuno dedicato a un cavaliere e alla sua famiglia, con musici, cavaliere, padrino, porta gonfalone e dame degli anelli. In chiesa si procederà con il consueto rito della benedizione dei simboli e delle rose e con il discorso del capo Priore Marco Matticari, che assisterà al giuramento dei cavalieri Tommaso Suadoni, Jacopo Matticari, Marco Diafaldi. Al termine, il corteo sfilerà fino al Duomo per la tradizionale offerta delle rose al patrono San Giovenale.

BENEDIZIONE DEI CAVALIERI DI MEZULE (8 maggio alle 21.30)

Il corteo, che celebra i colori del Terziere e dei tre cavalieri, che durante tutto l’anno si allenano con impegno e passione per difendere il vessillo bianconero il giorno della gara equestre, sarà composto dai musici, dal portagonfalone, dalla dama degli anelli con le sue ancelle, dai porta lance, dal capo Priore Cesare Antonini, dal cerimoniere e dal Priore Simone Galletti. La cerimonia, secondo rito tradizionale, sarà raccontata da due narratrici. Al tradizionale lavaggio delle mani, seguirà poi il gesto del capo Priore che poserà la spada sulla testa di Tommaso Finestra, Mattia Zannori e Luca Morosini incoronandoli cavalieri. Sarà poi la volta della “vestizione” degli stessi che spetterà alla dama degli anelli, con mantelli, speroni e lance, fino ad arrivare alla preghiera di giuramento dei cavalieri e ai doni portati dalle ancelle consistenti in un giglio (simbolo di purezza) e una spada (simbolo di fermezza e della stessa cerimonia di investitura). Al termine, il corteo sfilerà fino al Duomo per la tradizionale offerta delle rose al patrono San Giovenale.

Dal patto di amicizia alla rete internazionale – Nel corso della tavola rotonda “Dal patto di amicizia con il Comune di Osilo alla Rete internazionale delle Giostre dell’Anello”, che si è tenuta nel fine settimana, è stato ripercorso il cammino avviato alcuni anni fa tra il Comune di Narni e quello di Osilo, da cui è nato un rapporto di collaborazione consolidato nel tempo e progressivamente ampliato anche ad altre realtà. L’incontro ha visto la partecipazione di amministratori e rappresentanti di importanti manifestazioni equestri: Giovanni Ligios (sindaco del Comune di Osilo), Antonio Sanna Solinas (Fondazione Sartiglia di Oristano), Maurizio Antonini (presidente Giostra di Sulmona), Salvatore Pes (vicepresidente Ardia di Sedilo), Cristina Mouzaki (vicepresidente Giostra di Zante), Lorenzo Lucarelli (sindaco di Narni), Michele Francioli (presidente Consiglio comunale), Patrizia Nannini (presidente associazione Corsa all’Anello di Narni), Giovanni Cipiccia e Lorenzo Cioni (responsabili Segreteria tecnica Corsa all’Anello di Narni). Dal confronto è emersa con forza la volontà di trasformare il patto originario in un progetto più ampio e strutturato. L’obiettivo condiviso è la costruzione di una rete internazionale delle giostre equestri, fondata sullo scambio culturale e sulla valorizzazione delle tradizioni storiche e religiose che accomunano le diverse manifestazioni legate all’anello, in un percorso di collaborazione oggi più che mai in divenire.

UNO SGUARDO AL PROGRAMMA

Mercoledì 6 maggio Torneo medievale di giochi da lancio (cornhole, lancio del ferro di cavallo, lancio degli anelli) a cura del servizio ludico-educativo Ludoteca e dintorni (aperto a tutti)

Alle 18.30 nella ala ex Refettorio di Palazzo dei Priori Aperitivi delle pergamene: “Le ciambelline di Boccaccio. I dolci sulle tavole del Basso Medioevo”, disquisizione su argomenti di storia locale, accompagnata dalla degustazione di prodotti tipici del territorio

Alle 21.30 nella chiesa di San Francesco Benedizione dei cavalieri del Terziere Fraporta. A seguire, processione verso la cattedrale e offerta delle rose alla tomba del santo patrono San Giovenale

Giovedì 7 maggio dalle 17 alle 19 nell’atrio di Palazzo Comunale “Manine in pasta. La pasta dal Medioevo ad oggi”, laboratorio per bambini a cura di Molino Spilaceto 1927

Alle 18 nell’auditorium Bortolotti del complesso di San Domenico “Decameron, i giorni della peste” spettacolo a cura dell’Istituto Istruzione Superiore Gandhi

Alle 18.30 nell’Orto di poca considerazione a Palazzo dei Priori caffè letterario “Protagonisti insoliti della Storia”: presentazione del libro “Narni medievale. Egemonia politica, amministrazione e istituzioni culturali (1143-1300)” di Giulio Belloni

Alle 21.30 nella chiesa di Santa Maria Impensole Benedizione dei cavalieri del Terziere Santa Maria. A seguire, processione verso la cattedrale e offerta delle rose alla tomba del santo patrono San Giovenale

Venerdì 8 maggio alle 12 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori “Un ambiente per abitare. Spazi, vite, diritti”, presentazione dell’undicesima edizione del Festival della Sociologia (Narni 9-10 ottobre 2026).

Dalle 16 alle 20 nella Loggia dei Priori di Palazzo dei Priori “Sedute di disegno sentimentale” nella cornice dei “Riflessi sentimentali”, pomeriggio con Momusso

Alle 17 nella sala Consiliare di Palazzo Comunale concorso “Bozzetto corona Dama dell’anello”, premiazione degli studenti del liceo artistico Metelli di Terni – Indirizzo Design dei metalli e dell’oreficeria a cura dell’associazione Corsa all’Anello

Alle 18 nell’Orto di poca considerazione di Palazzo dei Priori caffè letterario “Protagonisti insoliti della Storia””: presentazione del libro “L’ultima reliquia” di Miriam Palombi

Alle 20.15 nell’auditorium Bortolotti del Complesso San Domenico l’orchestra dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado L. Valli aprirà il concerto dell’Orchestra giovanile regionale “Umbria OGiReUm Junior in concerto”

Alle 21.30 nella chiesa di Santa Margherita Benedizione dei cavalieri del Terziere Mezule. A seguire, processione verso la cattedrale e offerta delle rose alla tomba del santo patrono San Giovenale

Sito ufficiale www.corsallanello.it