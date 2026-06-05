Alessandrini (Lega): “No all’ideologia gender nelle scuole: con il consenso informato torna centrale il ruolo delle famiglie”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione definitiva della legge sul consenso informato per le attività scolastiche che affrontano temi legati alla sessualità e all’identità di genere. Si tratta di una riforma importante con la quale non sarà più possibile introdurre la propaganda gender nelle scuole e che riafferma un principio fondamentale in applicazione della Costituzione: i genitori devono essere informati e coinvolti nelle scelte educative che riguardano i propri figli.

Questa non è una battaglia nata oggi. È una battaglia che porto avanti da anni, con convinzione e coerenza. Già da Assessore alla Scuola del Comune di Terni ebbi il coraggio di intervenire su progetti che ritenevo non adeguati all’età degli studenti e non coerenti con il ruolo che la scuola deve svolgere. Per quelle scelte fui criticata e attaccata da chi sosteneva che il problema non esistesse e che ogni preoccupazione fosse soltanto frutto di pregiudizi.

La nuova legge non vieta l’educazione all’affettività o alle relazioni. Al contrario, il Governo ha reso stabile e strutturale l’educazione al rispetto, all’empatia e alle corrette relazioni interpersonali in tutti i gradi scolastici. Non viene nemmeno eliminata l’educazione sessuale dal punto di vista biologico e scientifico, che continuerà a essere affrontata nei programmi di scienze, con un rafforzamento dei contenuti dedicati alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Quello che cambia è un altro aspetto: nessuna scuola potrà avviare percorsi su temi così sensibili senza prima informare in modo chiaro e dettagliato le famiglie e ottenere il loro consenso. Per anni come Lega abbiamo difeso quasi da soli il diritto delle famiglie a essere protagoniste dell’educazione dei propri figli e abbiamo sostenuto un principio semplice secondo il quale la scuola deve insegnare, formare ed educare, non promuovere visioni ideologiche.

A chi oggi grida allo scandalo ricordo che governare significa assumersi responsabilità e trovare soluzioni concrete. È facile contestare ogni scelta per ragioni ideologiche, molto più difficile è costruire norme equilibrate che tutelino i diritti di tutti. La differenza tra chi fa politica per convenienza e chi la fa per convinzione sta nella coerenza. Io non ho cambiato idea oggi e non la cambierò domani. Ho difeso questi principi quando era scomodo farlo e continuerò a farlo anche in futuro. Oggi vedere che quelle battaglie trovano finalmente risposte concrete rappresenta una vittoria del buon senso e della coerenza. Per questo desidero ringraziare il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per il coraggio, la determinazione e la chiarezza con cui ha portato avanti questa riforma”.

Valeria Alessandrini

Vice Segretario Regionale Lega Umbria

Consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara