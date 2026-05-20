Al via Porchettiamo 2026: Todi diventa la capitale nazionale della Porchetta

Dal 22 al 24 maggio, tre giorni di degustazioni, porkettaterapia e iniziative diffuse. Taglio del nastro venerdì 22 maggio alle 17, in piazza del Popolo. L’avvio è subito con lo show cooking internazionale a cura di Chef Hiro

Tutto pronto per l’edizione 2026, la 16esima, di ‘Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Italia’. Dal 22 al 24 maggio la splendida città di Todi ospiterà per la prima volta la manifestazione, trasformando il proprio centro storico in un grande palcoscenico del gusto, della cultura gastronomica e della convivialità.

Il taglio del nastro ufficiale, alla presenza di organizzatori, produttori, ospiti e istituzioni, è in programma venerdì 22 maggio alle 17 in piazza del Popolo. L’approdo a Todi segna un cruciale percorso di crescita e una vera e propria evoluzione culturale del format, unendo la valorizzazione della cucina italiana, da poco proclamata patrimonio immateriale dell’Unesco, alla storia della città grazie alla grande protagonista sua maestà la porchetta, la ‘regina’ del cibo di strada italiano.

Il festival uscirà dalla logica del classico evento popolare per farsi dispositivo culturale di respiro nazionale e internazionale, coinvolgendo i luoghi più iconici del borgo: Piazza delle Porchette (Piazza del Popolo) è il cuore pulsante dell’evento, dove i migliori mastri porchettai d’Italia proporranno le loro interpretazioni regionali, in un viaggio culinario che quest’anno unisce Umbria, Toscana, Lazio, Marche, Sicilia e Calabria; sotto i Voltoni di Piazza del Popolo ci sarà una Enoteca con 30 cantine del territorio, curata dalle associazioni Strada dei Vini del Cantico e Todi Terre di Vino, per un dialogo perfetto tra vino e cultura contadina; il Parco della Rocca Beverly Pepper è lo spazio più giovane e dinamico denominato “Porchettiamo & Friends”. Un’area verde dedicata allo street food regionale, alle birre artigianali, ai cocktail (con la Aperol beach area), completata da dj set, area relax e spazi per bambini per vivere la città fino a sera. Infine, saranno altri gli spazi culturali diffusi: i Giardini pubblici, la Sala Vetrata dei Palazzi Comunali, il Ridotto del Teatro e la Terrazza del Nido dell’Aquila ospiteranno incontri, degustazioni e approfondimenti.

Accanto alla tradizione artigianale, Porchettiamo 2026 punta sulla contemporaneità e sulla contaminazione. A cominciare dallo Show Cooking internazionale con Chef Hiro: venerdì 22 maggio alle 16 nella Sala Vetrata di Todi il celebre volto della cucina giapponese in Italia, Hirohiko Shoda, presenterà l’inedito “Porchetta Ramen”, una rilettura contemporanea che unisce mondi lontani nella stessa grammatica del gusto. Chef Hiro porterà sul palco un incontro speciale tra ramen e porchetta, tra tecnica, racconto e cultura pop. Un viaggio tra brodi, aromi e contaminazioni. Un live show tutto da vedere.

Inoltre, la novità della Porkettaterapia, un’esperienza interattiva, ironica e teatralizzata dedicata al racconto e alla “diagnosi alimentare” del panino perfetto. Non mancheranno infine anche Esperienze nel Territorio: il festival propone una narrazione multilivello con visite guidate storiche (come il percorso sul processo alla strega Matteuccia da Todi), trekking urbani tra arte e contemporaneo, e bike tour dentro le mura. Ma anche focus sulle eccellenze locali come il vino Grechetto e l’Olio Dop Umbria.

“Storia, cultura, architettura, arte antica e contemporanea ma anche patrimonio ambientale e agroalimentare, all’insegna dell’enoturismo e oleoturismo di qualità. Todi – afferma il sindaco Antonino Ruggiano – è tutto questo e da quest’anno lo mette a disposizione di Porchettiamo, manifestazione già affermata che, con rinnovata visione, punta a crescere ancora. La città mette a disposizione anche tutti i suoi spazi, con il consueto spirito di apertura, accoglienza e partecipazione che la vede sede di decine di manifestazioni nazionali di successo. L’attenzione degli organi di informazione e gli apprezzamenti già registrati per l’organizzazione, gli allestimenti e un programma ricchissimo e di grande qualità sono i presupposti con i quali siamo pronti a ospitare ancora una volta migliaia di persone”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa edizione – affermano gli organizzatori – che segna per noi un anno di crescita culturale e di qualità. Abbiamo nuove realtà e nuovi espositori ad arricchire l’offerta. Il nostro intento non è metterci in ombra rispetto alle sagre locali, di cui riconosciamo il grande valore identitario, ma creare una rete nazionale che unisca produttori, territori e tradizioni sotto il segno della qualità, senza campanilismi”.

Per facilitare l’afflusso delle migliaia di persone attese nei tre giorni di manifestazione, a disposizione ci sono un totale di 12 parcheggi lungo le mura della città, per consentire di raggiungere comodamente e con facilità il centro storico a piedi.

L’organizzazione dell’evento, in collaborazione con il Comune di Todi, è curata dall’agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione, con il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Umbria e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.