con le partnership del Parlamento europeo, della Commissione europea e dell’Ambasciata di Francia in Italia

Terni si prepara ad accogliere la quarta edizione del TIC Festival – Terni Influencer & Creator Festival, – in programma dal 9 al 12 aprile. Per quattro giorni la città diventerà un grande palcoscenico diffuso dedicato alla creatività digitale, ai social media, alla cultura contemporanea e all’incontro tra generazioni, con la presenza di influencer, creator e personaggi del mondo dello spettacolo che animeranno le strade e le principali location cittadine del centro.

L’edizione 2026 del TIC Festival si presenta con molte novità. Alcune già svelate, altre in dirittura d’arrivo. Nuovi spazi, nuovi format e un calendario ancora più ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico, i giovani e le giovani, i professionisti e le professioniste della comunicazione digitale e tutte e tutti coloro che guardano con interesse alle trasformazioni del mondo dei media e dell’intrattenimento.

Tra gli elementi distintivi di questa quarta edizione c’è una forte spinta verso l’internazionalizzazione e il consolidamento del rapporto con le istituzioni. Il Festival potrà infatti contare su importanti partnership istituzionali a livello europeo: accanto al Parlamento europeo in Italia (partner del TIC Festival dalla precedente edizione), si unirà quest’anno il patrocinio della Rappresentanza della Commissione europea in Italia e l’Ambasciata di Francia in Italia, contribuendo a rafforzare il dialogo tra cultura digitale, cittadinanza europea e cooperazione internazionale.

Con il TIC Festival, Terni si conferma così un laboratorio di innovazione culturale e sociale, capace di mettere in dialogo istituzioni, giovani talenti, mondo digitale e pubblico in un grande evento diffuso che trasforma la città in un punto di incontro tra creatività, partecipazione e visione internazionale. Lo fa imprimendo un’ulteriore spinta alla sua volontà di costruire una rete solida di partner istituzionali e culturali, su tutti i livelli: locale, regionale, nazionale, sempre di più anche internazionale e sovranazionale.

Lunedì 30 marzo a Roma presso la sede del Parlamento Europeo la prima conferenza stampa ufficiale della quarta edizione del TIC FESTIVAL. In questa occasione verranno annunciati il programma completo, le location degli eventi e tutti i nomi degli ospiti che prenderanno parte alla quarta edizione del festival. Terni è pronta a vivere quattro giorni di festa nel segno della creatività e della connessione tra territori, culture e generazioni.

In attesa di svelare le tante altre nuove partnership, ospiti e attività che andranno a valorizzare ancor di più la quarta edizione del TIC Festival, l’Associazione Umbria for the Future ETS rinnova un ringraziamento speciale a chi ha creduto sin dall’inizio nell’evento, ovvero la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, rendendone non solo possibile la sua progettazione e concreta realizzazione, ma anche la gratuità di tutti i suoi eventi.

Per conoscere mano a mano tutti gli ospiti, i partner e gli eventi della quarta edizione del TIC FESTIVAL e rimanere aggiornati su tutte le novità che saranno via via comunicate nelle prossime settimane, si può visitare il sito www.ticfestival.it o seguire i vari profili social dell’evento tramite l’account @tic_festival