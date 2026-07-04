Al via i lavori di risanamento della strada comunale di via Pisacane e di vocabolo Morolla a Marsciano

I lavori, eseguiti da Anas, rientrano nel programma di ripristino delle strade comunali interessate dal sisma 2016. L’intervento comporterà la chiusura al traffico della strada dalle ore 06.00 alle ore 18.00 a partire dal 7 luglio e per circa 30 giorni

Sono iniziati i lavori di risanamento della strada comunale di via Carlo Pisacane e di vocabolo Morolla a Marsciano che, a partire dall’intersezione con viale della Resistenza (strada provinciale 375), collega il quartiere di Schiavo con la strada regionale 317 Marscianese.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, a partire da martedì 7 luglio, e per circa 30 giorni, la strada sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dalle ore 06.00 alle ore 18.00. Nelle ore di chiusura sarà naturalmente sempre garantito il transito dei residenti. Avvisi relativi alla chiusura, unitamente alle indicazioni circa la viabilità alternativa, saranno posizionati agli ingressi della strada.

L’intervento è eseguito da Anas (Gruppo FS Italiane) nell’ambito di un più ampio programma di ripristino delle strade interessate dal sisma del 2016 che, sul territorio comunale di Marsciano, dopo una fase di interlocuzione con il Comune, si è avviato nel 2025 con il risanamento della strada di Villanova (dove i lavori sono completati), sta proseguendo con la strada di Migliano e con via Pisacane a Marsciano (lavori attualmente in corso) e si concluderà con la strada comunale di Santa Maria a Papiano.