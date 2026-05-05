Al via da domani il Calendimaggio di Assisi 2026: tutto pronto per la sfida tra Sopra e Sotto

Ancora aperti la Taverna e il punto ristoro, oltre alla mostra “Fiori de Maggio”. E lo streaming sarà diffuso anche da un maxischermo in Piazza Santa Chiara

ASSISI – Nobilissima Parte de Sopra e Magnifica Parte de Sotto pronte a riaccendere la sfida del Calendimaggio di Assisi: l’albo d’oro della Festa, giunta alla settantunesima edizione quest’anno in scena dal 6 al 9 maggio, vede i “rossi” de Sotto, vincitrice dello scorso anno, inseguire a 32 vittorie i “blu” de Sopra, a quota 35 – ci sono poi due non assegnazioni e un ex aequo. A decidere chi sarà la parte vincente dell’edizione 2026, realizzata con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, e il patrocinio del Senato della Repubblica, saranno il regista Ascanio Celestini, il direttore di coro Maurizio Sacquegna e il professor Umberto Longo. Novità di quest’anno, la diretta in streaming sarà visibile anche a chi non è riuscito ad acquistare i biglietti da un maxischermo gratuito posizionato in piazza Santa Chiara

IL PROGRAMMA

Il Calendimaggio parte mercoledì 6 maggio, giorno della “Consegna delle Chiavi”: dopo la benedizione dei vessilli nella Cattedrale di San Rufino (Nobilissima Parte de Sopra) e nella Basilica di San Francesco (Magnifica Parte de Sotto), in programma in entrambi i casi alle 15, alle 15.45 con il suono della campana delle Laudi, la partenza da Piazza Santa Chiara del corteo dell’Ente Calendimaggio e l’arrivo in piazza del Comune con l’esecuzione dell’inno del Coprifuoco a cura dei cori delle due Parti. Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco della Città di Assisi, Valter Stoppini, il Maestro di Campo Bruno Cianetti assume i poteri sovrani. Segue l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio vinto come detto lo scorso anno dalla Magnifica, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio, Simone Menichelli, e la presentazione e l’investitura dei giurati. Dopo lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, nei vicoli di Parte de Sotto, le rievocazioni di vita medioevale a partire dalle 21.30.

Giovedì 7 maggio dalle 15.30 è il giorno di “Madonna Primavera”, la regina della Festa eletta dopo i cortei di presentazione delle dieci Madonne e le prove di agilità e di abilità tra gli sportivi di Magnifica e Nobilissima, si terranno i giochi di sfida tra le Parti, che sono la gara di tiro dei Balestrieri, la corsa delle tregge (gli antichi carri utilizzati per il trasporto del fieno nelle zone più impervie delle montagne assisane) e il tiro alla fune. Le dieci fanciulle sono Monna Sofia Balducci, Monna Caterina Principale, Monna Isabella Ranocchia, Monna Agnese Salari e Monna Camilla Santarelli (Sotto) e Monna Margherita Crivelli, Monna Marta Gubbiotti, Monna Anna Menichelli, Monna Eloisa Parodi e Monna Sara Tutarini (Sopra). A sera, nei vicoli di Parte de Sopra, le rievocazioni di vita medioevale.

Venerdì 8 maggio è il giorno de “Lo Spettacolo”: dalle 16 il Calendimaggio dei Piccoli, dove in una versione ‘ridotta’ del Calendimaggio, i giovani partaioli di Sopra e Sotto (vincitrice dell’edizione dell’anno scorso) si sfidano in tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (per bambini fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bambini fino a 12 anni compiuti). A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco.

Infine, sabato 9 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 16, dopo il suono della campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici, i bandi di sfida e la successiva uscita dei costumanti in Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio.

LE INIZIATIVE COLLATERALI

Fino al 10 maggio con orari dalle 10 alle 18 (variabili nei giorni della Festa) è possibile visitare la mostra patrocinata da Ente Calendimaggio e Città di Assisi intitolata “Fiori de Maggio”, in programma nella Sala della Pinacoteca, in piazza del Comune 10 – ingresso da dietro il palco. La mostra è un racconto per immagini non della Festa, ma della sua attesa attraverso i volti dei i ‘Fiori de Maggio’, i protagonisti della manifestazione. In esposizione opere di Lara Abbati, appassionata di fotografia e che dal 2007 ama fotografare la ‘gente de Calendimaggio’.

In distribuzione in questi giorni – e diffuso anche online al link https://online.fliphtml5.com/qxvl/lanl/ – “è Calendimaggio”, la brochure informativa della Festa per fornire a turisti e cittadini un’agile guida sulle principali novità e sul programma dell’edizione 2026.

La Festa sarà visibile anche in streaming e prima delle varie dirette/differite, visibili alla pagina https://www.calendimaggiodiassisi.com/dirette/, ci sarà anche il format “è Calendimaggio”, in cui esperti e partaioli raccontano la Festa; Banca Generali Private è main sponsor della trasmissione, realizzata dall’Ente Calendimaggio insieme a Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, con la disponibilità della Città di Assisi e della Regione Umbria e il sostegno della Fondazione Perugia.

LA TAVERNA DELL’ENTE, IL RICETTARIO MEDIEVALE E IL PIATTO DEL CALENDIMAGGIO

Dal 24 aprile è aperta anche la Taverna dell’Ente Calendimaggio, nella Sala delle Volte: i locali in via Arco dei Priori sono aperti fino al 7 maggio sia a pranzo che a cena, l’8 solo a pranzo e il 9 – ultimo giorno – a pranzo e cena. Anche quest’anno in piazza del Comune sarà possibile trovare il punto ristoro con il classico panino con porchetta, vino e dolci. Nel menù della Taverna compaiono alcuni piatti tratti da ricettario riscoperto da Giovanni da Montemalbe, acquistabile in loco.

Torna inoltre anche quest’anno la collaborazione tra Ente, Confcommercio Assisi e Fipe per i Ristoranti del Calendimaggio, tra sapori medievali e un omaggio da collezione.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.calendimaggiodiassisi.com e seguire le pagine Facebook https://www.facebook.com/CalendimaggiodiAssisi e Instagram https://www.instagram.com/calendimaggiodiassisi/ della manifestazione.