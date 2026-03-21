Al Teatro Lyrick di Assisi arriva “Il Piccolo Principe”, la storia più amata e letta di tutti i tempi

«Tutti gli adulti sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano»

Due giorni per il prossimo spettacolo in scena al Teatro Lyrick di Assisi nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza… 5”: martedì 24 e mercoledì’ 25 marzo alle 21.15 arriva sul palco “Il Piccolo Principe”, show dei record prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese.

Un ritorno trionfante per uno spettacolo dedicato a grandi e piccini, che potranno assistere a una rappresentazione imperdibile, in equilibrio tra prosa, musical, arte circense e installazione, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e, più in generale, la performance offrono.

Lo spettacolo vanta un cast creativo di prim’ordine: Stefano Genovese (regia), Carmelo Giammello (scene), Paolo Silvestri (direzione e arrangiamenti musicali) e Guido Fiorato (costumi). Fedele allo stile dell’opera originale, il regista ha deciso di non lasciare solo alle parole il ruolo centrale, ma di affidare il racconto all’immaginazione, traducendolo in un’esperienza evocativa che solo il teatro, per sua stessa natura, è in grado di restituire.

Una rivisitazione unica nel suo genere di un classico senza tempo, amato da adulti e bambini per generazioni. Pubblicato nel 1943, “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry è il libro più tradotto dopo la Bibbia (oltre 600 lingue e dialetti) e ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo (19 milioni solo in Italia), tanto da meritarsi di essere inserito da “Le Monde” tra i migliori libri del 20esimo secolo. Un’opera fortemente trans-mediale, in cima alle classifiche di vendita ormai da anni, che negli anni è stata adattata e declinata in innumerevoli forme, dai fumetti, ai film, dalle serie animate al balletto.

“Il Piccolo Principe” è la storia che tutti conoscono ma nessuno ricorda, quasi a provare che quanto dice il suo autore corrisponde a verità: gli adulti non pensano mai alle cose veramente importanti. E quali sono queste cose? Quelle che ci insegnano da piccoli e che dimentichiamo una volta diventati grandi. Spetta proprio al Piccolo Principe, eterno bambino, rinfrescarci la memoria. Proprio come sosteneva lo stesso Antoine de Saint-Exupéry, le immagini aiutano a non dimenticare, a rendere reale ciò che, se fosse solo raccontato, non sarebbe creduto. Un pensiero molto attuale, estremamente all’avanguardia in un’epoca in cui ancora la fotografia era agli albori, quasi a predire l’importanza che essa, un secolo dopo, avrebbe iniziato ad avere nelle vite di ciascuno di noi.

R101 è radio ufficiale de “Il Piccolo Principe”.

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