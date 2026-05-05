Al Sanfra di Perugia l’evento di solidarietà in favore della Caritas per l’emergenza abitativa

Appuntamento con il prossimo 17 maggio alle 18

“Casa mia” è un auspicio, un’ambizione, una speranza. È il piccolo contributo che il Foro Perugino ha messo in moto per sostenere le istituzioni e gli enti che ogni giorno affrontano il tema dell’emergenza abitativa in un contesto socio-economico sempre più difficile.

I numeri sono impietosi: secondo l’ultimo rapporto della Caritas Diocesana a Perugia sono oltre 1.500 le famiglie in seria difficoltà, persone che perdono la casa o che non riescono a pagare le utenze domestiche, l’affitto, il mutuo. L’emergenza è così alta che il Comune ha recentemente approvato la riserva massima della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) per tutto il 2026.

Il dato trova purtroppo conferma nei numeri registrati dal Tribunale di Perugia, dove aumentano i ricorsi di sfratto per morosità e i contenziosi connessi al diritto all’abitazione. L’Umbria si conferma tra le regioni italiane più colpite dal fenomeno degli sfratti: nel 2024 sono state 550 le famiglie raggiunte da un provvedimento di rilascio dell’abitazione, un dato superiore alla media nazionale. E il fenomeno non sembra rallentare.

Da qui l’idea di sostenere il grido di allarme. L’Ordine degli avvocati di Perugia e l’Associazione nazionale magistrati, sezione di Perugia, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve e con il patrocinio del Comune di Perugia, hanno organizzato “Casa mia”, lo spettacolo musicale che andrà in scena domenica 17 maggio alle 18 nell’auditorium San Francesco al Prato. L’intero incasso dell’evento, realizzato anche grazie al fondamentale contributo economico offerto da Susa Trasporti Spa e Impianti Sistemi Integrati (ISI) srl., sarà devoluto a favore della Caritas.

Sul palco si esibiranno i Glimmers, nota band perugina composta da avvocati, con la partecipazione di alcuni “friends”, avvocati e magistrati alle prese con brani noti della musica pop rock italiana e straniera presentati da Annalisa Baldi. Grazie alla partecipazione di Dance Gallery, associazione che dal 1994 si occupa di danza e linguaggi del corpo, interverrà anche Eleonora Chiocchini; la nota ballerina perugina offrirà al pubblico due coreografie originali sulle note di altrettanti brani inediti.

La presentazione dello spettacolo musicale martedì 5 maggio nella sede dell’Ordine, alla presenza di Lidia Brutti (presidente Anm sezione Perugia), Carlo Orlando (presidente Coa Perugia), don Marco Briziarelli (presidente Caritas Diocesana), Marco Pierini (vicesindaco di Perugia).

«Un piacere per noi organizzare questo evento – ha detto il presidente Orlando – perché è importante che tutte queste realtà intervengano in sinergia con la Caritas per affrontare questa situazione di emergenza abitativa. Il nostro è solo un piccolo contributo, voluto per avvicinare i cittadini a questo problema sociale in modo “leggero” attraverso la musica».

La presidente Brutti ha sottolineato che la sezione di Perugia di Anm «ha subito accolto con entusiasmo questa iniziativa di solidarietà che riguarda un problema molto presente nella nostra regione. L’auspicio è che questo sia solo il primo passo di un lungo percorso e che questa collaborazione costruttiva possa proseguire».

«Non potevamo non aderire a un’iniziativa di rilievo come questa, come già in altre occasioni, a fianco di don Marco – le parole del vicesindaco Pierini – Eventi come questi hanno una doppia inclinazione: reperire fondi per una buona causa e comunicare l’emergenza in toni meno pesanti. La musica è un buon veicolo per trasmettere quello che è alla base del progetto».

Gratitudine è stata espressa da don Marco Briziarelli per un’iniziativa che «ha un respiro molto più ampio, perché nasce da un percorso intrapreso già da tempo. “Una causa giusta per una giusta casa” è lo slogan perfetto, che coglie appieno il concetto di questo enorme problema dell’emergenza abitativa che non riguarda solo chi una casa non ce l’ha, ma anche chi non riesce a mantenerla. Oggi la casa è un punto di ripartenza, tanto quanto il lavoro».

I Glimmers: Alessandro Ciglioni (voce), Marco Brunelli (chitarra), Giuliano Picchio (basso), Federico Filippucci (batteria). Tutti avvocati, tranne quest’ultimo.

I “friends”: gli avvocati Marco Brusco (sax) e Francesco Mangano (tastiere) e i magistrati Paolo Micheli (voce e chitarra) e Luca Marzullo (pianoforte).